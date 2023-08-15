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Cinayeti Müge Anlı’da itiraf etti!

GİRİŞ TARİHİ: 15.08.2023, 15:08 GÜNCELLEME TARİHİ: 15.08.2023, 15:19
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Cinayeti Müge Anlı’da itiraf etti!

2019 yılında yaklaşık 15 aydır Engin Karakollu'dan haber alamayan anne ve kız kardeşi, Müge Anlı'dan yardım istemişti.

Cinayeti Müge Anlı’da itiraf etti!

Anne Şaziment Karakollu program sırasında oğulları Engin Karakollu'ya bir şey olduğunu ve suçlusunun da baba Arif Karakollu olduğunu iddia etmişti.

Cinayeti Müge Anlı’da itiraf etti!

Programa katılan baba Arif Karakollu çok geçmeden oğlunu öldürdüğünü itiraf etti.

Cinayeti Müge Anlı’da itiraf etti!

İşte Türkiye'yi şoke eden olayın detayları...

Cinayeti Müge Anlı’da itiraf etti!

34 yaşında Nevşehir'de yaşayan adamın elektrik tesisatçılığıyla uğraştığı babası Arif Bey'le aynı evde yaşadığı söylendi.

Cinayeti Müge Anlı’da itiraf etti!

Anne Şaziment Hanım, oğlundan rahatsız olduğu için evden ayrıldığını anlatmıştı.

Cinayeti Müge Anlı’da itiraf etti!

''Beni evlendirmiyorsunuz'' diye dert yanan adamın kaybolduğu günde babasıyla tartıştığı ve bir daha haber alınamadığı biliniyor.

Cinayeti Müge Anlı’da itiraf etti!

Genç adamın kaybolmasıyla ilgili babasının herkese farklı şeyler anlattığı ortaya çıkmıştı.

Cinayeti Müge Anlı’da itiraf etti!

''Beni darp etti telefonumu sobaya attı ve yaktı'' diyen babanın çelişkili açıklamaları herkesi şüpheye itmişti.

Cinayeti Müge Anlı’da itiraf etti!

Şaziment Hanım, kocasının kendisine 'eve geri dön artık oğlun sıkıntı çıkarmayacak gitti gelmeyecek büyük yemin etti' dediğini programda anlatmıştı.

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