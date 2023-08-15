Cinayeti Müge Anlı’da itiraf etti!

2019 yılında yaklaşık 15 aydır Engin Karakollu'dan haber alamayan anne ve kız kardeşi, Müge Anlı'dan yardım istemişti.
Anne Şaziment Karakollu program sırasında oğulları Engin Karakollu'ya bir şey olduğunu ve suçlusunun da baba Arif Karakollu olduğunu iddia etmişti.
34 yaşında Nevşehir'de yaşayan adamın elektrik tesisatçılığıyla uğraştığı babası Arif Bey'le aynı evde yaşadığı söylendi.
''Beni evlendirmiyorsunuz'' diye dert yanan adamın kaybolduğu günde babasıyla tartıştığı ve bir daha haber alınamadığı biliniyor.
''Beni darp etti telefonumu sobaya attı ve yaktı'' diyen babanın çelişkili açıklamaları herkesi şüpheye itmişti.