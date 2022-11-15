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Böyle açıklama görülmedi. "Çok dersim var bitiremem, evleneceğim" diyen Şahinde Karakılıç evine dönecek mi?

GİRİŞ TARİHİ: 15.11.2022, 12:05 GÜNCELLEME TARİHİ: 15.11.2022, 12:35
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Böyle açıklama görülmedi. "Çok dersim var bitiremem, evleneceğim" diyen Şahinde Karakılıç evine dönecek mi?

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, hafta içi her gün 10.00'da canlı yayınla izleyiciyle atv ekranında buluşuyor. Anlı ve ekibi birbirinden ilginç konuları ekrana taşıyor.

Böyle açıklama görülmedi. "Çok dersim var bitiremem, evleneceğim" diyen Şahinde Karakılıç evine dönecek mi?

18 yaşındaki Şahinde Karakılıç'ın açıklamaları ve yaptıkları herkesi hem güldürüyor hem de düşündürüyor. Ailesinin tüm ısrarlarına rağmen okumak yerine evlenmek istediğini belirten genç kızın sözleri sosyal medyada büyük yankı buluyor.

Böyle açıklama görülmedi. "Çok dersim var bitiremem, evleneceğim" diyen Şahinde Karakılıç evine dönecek mi?

Bir haftadır kayıp olan Şahinde, babası ve halası tarafından aranıyordu. Faili meçhul cinayetleri aydınlatan, kayıpları bulan, hasret kalanları kavuşturan Müge Anlı, genç kızın bulunduğunu müjdeliyor.

Böyle açıklama görülmedi. "Çok dersim var bitiremem, evleneceğim" diyen Şahinde Karakılıç evine dönecek mi?

6 günlük sevgilisiyle birlikte İstanbul Esenyurt'ta sokakta bulunan Şahinde; okulu sevmediğini, aşık olduğu genç ile evlenmek istediğini söylüyor.

Böyle açıklama görülmedi. "Çok dersim var bitiremem, evleneceğim" diyen Şahinde Karakılıç evine dönecek mi?

Baba ise kızının eğitiminin tamamlamasını istiyor, adeta kızına yalvarıyor.

Böyle açıklama görülmedi. "Çok dersim var bitiremem, evleneceğim" diyen Şahinde Karakılıç evine dönecek mi?

Burhan'ın ailesi de henüz yaşları küçük olan ve meslek sahibi bu iki gencin evlenmesine onay vermiyor. Burhan ise, Şahinde'nin baskı altında olduğunu iddia ederek, onunla birlikte sokakta yaşamaya razıyım diyor.

Böyle açıklama görülmedi. "Çok dersim var bitiremem, evleneceğim" diyen Şahinde Karakılıç evine dönecek mi?

Şahinde okula gitmemek için gerekçelerini şu şekilde sıralıyor. "Çok dersim var bitiremem, evleneceğim,gönlüm eğitimden değil evlilikten yana" ...

Böyle açıklama görülmedi. "Çok dersim var bitiremem, evleneceğim" diyen Şahinde Karakılıç evine dönecek mi?

Genç kızın bahaneleri izleyenleri şaşkına çeviriyor. Ailesi yerine 6 günlük sevgilisine güvendiğini belirtiyor.

Böyle açıklama görülmedi. "Çok dersim var bitiremem, evleneceğim" diyen Şahinde Karakılıç evine dönecek mi?

Tepkili baba kızına "daha yumurta bile kıramıyorsun; sehpa bile silemiyorsun nasıl evleneceksin?" sözleriyle yükleniyor.

Böyle açıklama görülmedi. "Çok dersim var bitiremem, evleneceğim" diyen Şahinde Karakılıç evine dönecek mi?

Stüdyoda tansiyon zaman zaman yükseliyor. Şahinde evlenme isteğinden vazgeçmiyor.

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