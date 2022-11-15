Böyle açıklama görülmedi. "Çok dersim var bitiremem, evleneceğim" diyen Şahinde Karakılıç evine dönecek mi?

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, hafta içi her gün 10.00'da canlı yayınla izleyiciyle atv ekranında buluşuyor. Anlı ve ekibi birbirinden ilginç konuları ekrana taşıyor.
18 yaşındaki Şahinde Karakılıç'ın açıklamaları ve yaptıkları herkesi hem güldürüyor hem de düşündürüyor. Ailesinin tüm ısrarlarına rağmen okumak yerine evlenmek istediğini belirten genç kızın sözleri sosyal medyada büyük yankı buluyor.
Bir haftadır kayıp olan Şahinde, babası ve halası tarafından aranıyordu. Faili meçhul cinayetleri aydınlatan, kayıpları bulan, hasret kalanları kavuşturan Müge Anlı, genç kızın bulunduğunu müjdeliyor.
6 günlük sevgilisiyle birlikte İstanbul Esenyurt'ta sokakta bulunan Şahinde; okulu sevmediğini, aşık olduğu genç ile evlenmek istediğini söylüyor.
Burhan'ın ailesi de henüz yaşları küçük olan ve meslek sahibi bu iki gencin evlenmesine onay vermiyor. Burhan ise, Şahinde'nin baskı altında olduğunu iddia ederek, onunla birlikte sokakta yaşamaya razıyım diyor.
Şahinde okula gitmemek için gerekçelerini şu şekilde sıralıyor. "Çok dersim var bitiremem, evleneceğim,gönlüm eğitimden değil evlilikten yana" ...
Genç kızın bahaneleri izleyenleri şaşkına çeviriyor. Ailesi yerine 6 günlük sevgilisine güvendiğini belirtiyor.
Tepkili baba kızına "daha yumurta bile kıramıyorsun; sehpa bile silemiyorsun nasıl evleneceksin?" sözleriyle yükleniyor.