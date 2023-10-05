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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Damadının ayaklarına kapanıp ağladı! Bedriye Kılıç nerede?

GİRİŞ TARİHİ: 05.10.2023, 12:55 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.10.2023, 16:27
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Damadının ayaklarına kapanıp ağladı! Bedriye Kılıç nerede?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme oturan Bedriye Kılıç olayında neler yaşandı? Bedriye Kılıç öldürüldü mü?

Damadının ayaklarına kapanıp ağladı! Bedriye Kılıç nerede?

35 yaşındaki Bedriye Kılıç'ın kiraz topladığı esnada yerel bir televizyon kanalına röportaj vermesinin eşi Tayfur Kılıç'ı kıskançlık krizine soktuğu iddia edilirken yaşananların ardından Bedriye Kılıç'ın ortadan kaybolması akıllara cinayet şüphesini getirdi.

Damadının ayaklarına kapanıp ağladı! Bedriye Kılıç nerede?

Üç çocuk annesi, belediye çalışan Bedriye Kılıç'ın Konya'nın Akşehir ilçesinden kayıplara karışmasıyla birlikte talihsiz kadının ailesi soluğu Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aldı.

Damadının ayaklarına kapanıp ağladı! Bedriye Kılıç nerede?

Şüphe oklarını üzerine çeken Tayfur Kılıç, eşinin kaybıyla ilgili bir bağlantısı olmadığını öne sürerken Müge Anlı, yaşananların hayatın doğal akışına ters olduğunu söyledi.

Damadının ayaklarına kapanıp ağladı! Bedriye Kılıç nerede?

Başarılı programcı Müge Anlı, "Biz çocuklarımızı el bebek gül bebek yetiştiriyoruz. Alın, kapının önüne koyun diye değil" sözlerini kullandı.

Damadının ayaklarına kapanıp ağladı! Bedriye Kılıç nerede?

Bedriye Kılıç'ın annesinin gözyaşlarıyla Tayfur Kılıç'ın dizlerine kapanması Türkiye'yi ağlattı.

Damadının ayaklarına kapanıp ağladı! Bedriye Kılıç nerede?

Kendisine yönelik gelen iddiaların tamamını reddeden Tayfur Kılıç, karısının nerede olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Damadının ayaklarına kapanıp ağladı! Bedriye Kılıç nerede?

Bedriye Kılıç öldürüldü mü sorusu Türkiye gündemine otururken genç kadından hiçbir iz olmaması ailesinde büyük endişeye neden oldu.

Damadının ayaklarına kapanıp ağladı! Bedriye Kılıç nerede?

Stüdyoda gözyaşları sel olurken Sona Er'in acı yakarışları gündeme damga vurdu.

Damadının ayaklarına kapanıp ağladı! Bedriye Kılıç nerede?

Anne Sona Er'e en büyük destek Müge Anlı'dan geldi.

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