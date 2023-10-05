Damadının ayaklarına kapanıp ağladı! Bedriye Kılıç nerede?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme oturan Bedriye Kılıç olayında neler yaşandı? Bedriye Kılıç öldürüldü mü?
35 yaşındaki Bedriye Kılıç'ın kiraz topladığı esnada yerel bir televizyon kanalına röportaj vermesinin eşi Tayfur Kılıç'ı kıskançlık krizine soktuğu iddia edilirken yaşananların ardından Bedriye Kılıç'ın ortadan kaybolması akıllara cinayet şüphesini getirdi.
Üç çocuk annesi, belediye çalışan Bedriye Kılıç'ın Konya'nın Akşehir ilçesinden kayıplara karışmasıyla birlikte talihsiz kadının ailesi soluğu Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aldı.
Şüphe oklarını üzerine çeken Tayfur Kılıç, eşinin kaybıyla ilgili bir bağlantısı olmadığını öne sürerken Müge Anlı, yaşananların hayatın doğal akışına ters olduğunu söyledi.
Başarılı programcı Müge Anlı, "Biz çocuklarımızı el bebek gül bebek yetiştiriyoruz. Alın, kapının önüne koyun diye değil" sözlerini kullandı.
Kendisine yönelik gelen iddiaların tamamını reddeden Tayfur Kılıç, karısının nerede olduğunu bilmediğini öne sürdü.
Bedriye Kılıç öldürüldü mü sorusu Türkiye gündemine otururken genç kadından hiçbir iz olmaması ailesinde büyük endişeye neden oldu.