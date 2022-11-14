Detaylar şaşırttı! Selim Yalçınkaya'yı kim öldürdü?

Müge Anlı, Selim Yalçınkaya'nın cezaevindeki babasından gelen mektubu okudu. Baba Adnan Yalçınkaya'nın mektubunda, "Oğlumun ölümüyle ilgili şu isimler benim için her zaman şüpheli: Emre Yaşlar, Derya Deniz Ateş, Nevzat Sağlık, Levent Sağlık, Bekir Yaşlar, Emir Yaşlar, Samet Yaşlar, Burak Altınışık, Özgür Can Adaş..."