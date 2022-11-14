Detaylar şaşırttı! Selim Yalçınkaya'yı kim öldürdü?

Türkiye, Selim Yalçınkaya cinayetini konuşuyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ülke gündemine bomba gibi düşen cinayetin fail ya da failleri aranıyor!
Müge Anlı'yı şoke eden detayların konuşulduğu programda Selim Yalçınkaya'nın eşi Derya'nın söyledikleri dudak uçuklattı.
Müge Anlı, Selim Yalçınkaya'nın cezaevindeki babasından gelen mektubu okudu. Baba Adnan Yalçınkaya'nın mektubunda, "Oğlumun ölümüyle ilgili şu isimler benim için her zaman şüpheli: Emre Yaşlar, Derya Deniz Ateş, Nevzat Sağlık, Levent Sağlık, Bekir Yaşlar, Emir Yaşlar, Samet Yaşlar, Burak Altınışık, Özgür Can Adaş..."
Selim Yalçınkaya'nın amcası Hayrettin Yalçınkaya ise olay ile ilgili sır perdesini Burak Altınışık'ın kaldıracağını söyledi.