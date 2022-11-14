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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Detaylar şaşırttı! Selim Yalçınkaya'yı kim öldürdü?

GİRİŞ TARİHİ: 14.11.2022, 15:14 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.11.2022, 15:26
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Detaylar şaşırttı! Selim Yalçınkaya'yı kim öldürdü?

Türkiye, Selim Yalçınkaya cinayetini konuşuyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ülke gündemine bomba gibi düşen cinayetin fail ya da failleri aranıyor!

Detaylar şaşırttı! Selim Yalçınkaya'yı kim öldürdü?

Müge Anlı'yı şoke eden detayların konuşulduğu programda Selim Yalçınkaya'nın eşi Derya'nın söyledikleri dudak uçuklattı.

Detaylar şaşırttı! Selim Yalçınkaya'yı kim öldürdü?

Derya'nın akılalmaz iddiaları Selim Yalçınkaya'nın ailesinin tepkileriyle karşılaştı.

Detaylar şaşırttı! Selim Yalçınkaya'yı kim öldürdü?

Müge Anlı, Selim Yalçınkaya'nın cezaevindeki babasından gelen mektubu okudu. Baba Adnan Yalçınkaya'nın mektubunda, "Oğlumun ölümüyle ilgili şu isimler benim için her zaman şüpheli: Emre Yaşlar, Derya Deniz Ateş, Nevzat Sağlık, Levent Sağlık, Bekir Yaşlar, Emir Yaşlar, Samet Yaşlar, Burak Altınışık, Özgür Can Adaş..."

Detaylar şaşırttı! Selim Yalçınkaya'yı kim öldürdü?

Selim Yalçınkaya'nın amcası Hayrettin Yalçınkaya ise olay ile ilgili sır perdesini Burak Altınışık'ın kaldıracağını söyledi.

Detaylar şaşırttı! Selim Yalçınkaya'yı kim öldürdü?

Zaman zaman amca ile yeğenleri arasında da sinirler gerildi.

Detaylar şaşırttı! Selim Yalçınkaya'yı kim öldürdü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de.

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