DNA testinin sonucu ortaya çıktı!

Yıllar önce öldü bildiği oğlunun bir anda karşısına çıkarak kendisini dolandırdığını iddia eden Şerife Tuna, DNA testi istedi. DNA testi sonunda oğlu olarak ortaya çıkan Aytekin Çil ile aralarında kan bağı olması durumunda kendisine verdiği parayı helal edeceğini ifade eden Şerife Tuna, DNA testi sonucunda ne yaptı?
Şerife Tuna'nın annesi olduğundan emin olan 36 yaşındaki Aytekin Çil, annesinin aile hayatı görmesini istediğini söyledi.
Aytekin Çil'e yönelik suçlamalarda bulunan Şerife Tuna, DNA testinin sonunda şoke oldu. 36 yaşındaki Aytekin Çil'in Şerife Tuna'nın oğlu olduğu ortaya çıktı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te konuşulan konuda Şerife Tuna'nın oğlu çıkan Aytekin Çil, "Biz sana sahip çıktık, aile yaşamını gör istedik. Kötü etmişiz" diyerek biyolojik annesine çıkıştı.
Oğlunun kendisini bulduktan sonra evlatlık yapmadığını dile getiren Şerife Tuna, "Ben ona annelik yapmamış olabilirim. O da bana güleryüz göstermedi" diye konuştu.
Aytekin Çil ise annesini bulduktan sonra her zaman farklı bir noktaya koyduğunu belirtirken "Hayatın boyunca sevilmenin ne olduğunu bilmediğin için evladına da sevmeyi gösteremedin" dedi.
Anne - oğul arasındaki gerilimi azaltmak isteyen Müge Anlı ise "Ben size bir müjde verdim aslında" ifadelerini kullandı.