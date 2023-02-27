DNA testinin sonucu ortaya çıktı!

Yıllar önce öldü bildiği oğlunun bir anda karşısına çıkarak kendisini dolandırdığını iddia eden Şerife Tuna, DNA testi istedi. DNA testi sonunda oğlu olarak ortaya çıkan Aytekin Çil ile aralarında kan bağı olması durumunda kendisine verdiği parayı helal edeceğini ifade eden Şerife Tuna, DNA testi sonucunda ne yaptı?