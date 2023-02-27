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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

DNA testinin sonucu ortaya çıktı!

GİRİŞ TARİHİ: 27.02.2023, 12:46 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.02.2023, 13:07
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DNA testinin sonucu ortaya çıktı!

Yıllar önce öldü bildiği oğlunun bir anda karşısına çıkarak kendisini dolandırdığını iddia eden Şerife Tuna, DNA testi istedi. DNA testi sonunda oğlu olarak ortaya çıkan Aytekin Çil ile aralarında kan bağı olması durumunda kendisine verdiği parayı helal edeceğini ifade eden Şerife Tuna, DNA testi sonucunda ne yaptı?

DNA testinin sonucu ortaya çıktı!

Şerife Tuna'nın annesi olduğundan emin olan 36 yaşındaki Aytekin Çil, annesinin aile hayatı görmesini istediğini söyledi.

DNA testinin sonucu ortaya çıktı!

Aytekin Çil'e yönelik suçlamalarda bulunan Şerife Tuna, DNA testinin sonunda şoke oldu. 36 yaşındaki Aytekin Çil'in Şerife Tuna'nın oğlu olduğu ortaya çıktı.

DNA testinin sonucu ortaya çıktı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te konuşulan konuda Şerife Tuna'nın oğlu çıkan Aytekin Çil, "Biz sana sahip çıktık, aile yaşamını gör istedik. Kötü etmişiz" diyerek biyolojik annesine çıkıştı.

DNA testinin sonucu ortaya çıktı!

Oğlunun kendisini bulduktan sonra evlatlık yapmadığını dile getiren Şerife Tuna, "Ben ona annelik yapmamış olabilirim. O da bana güleryüz göstermedi" diye konuştu.

DNA testinin sonucu ortaya çıktı!

Aytekin Çil ise annesini bulduktan sonra her zaman farklı bir noktaya koyduğunu belirtirken "Hayatın boyunca sevilmenin ne olduğunu bilmediğin için evladına da sevmeyi gösteremedin" dedi.

DNA testinin sonucu ortaya çıktı!

Anne - oğul arasındaki gerilimi azaltmak isteyen Müge Anlı ise "Ben size bir müjde verdim aslında" ifadelerini kullandı.

DNA testinin sonucu ortaya çıktı!

Stüdyoda konuşulanların ardından oğlunun babasının kim olduğunu da açıklayarak programdan ayrıldı.

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