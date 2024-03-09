Dolandırılan aşık, sona yaklaşılan cinayet… İşte Müge Anlı’da bu hafta yaşananlar!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu hafta çarpıcı konular işlendi, sıcak gelişmeler yaşandı. Özellikle Erdem Kaynak cinayetinde çember giderek daraldı. Müge Anlı'da bu hafta yaşananlar...
Konya'dan programa gelen Hacer Dursun, 25 yıllık eşinin evlat yerine koydukları yeğenleri Kezban Ünal'ı kaçırdığı iddiasında bulunmuştu.
Hacer Dursun, 5 yaşından beri evinde yaşayan Kezban'ı 50 yaşındaki kocasının kaçırdığını düşünüyordu.
Ancak gerçek bambaşka çıktı. 45'inci gününde Müge Anlı'da bulunan 21 yaşındaki Kezban, eniştesi Hüseyin Dursun ile isteyerek kaçtığını söyledi.
Türkiye'nin gündemine oturan olayda iddiaların odağındaki Hüseyin ve kaçırıldığı düşünülen Kezban'ın yaptığı açıklamalar herkesi şoke etti.
25 yıllık eşi Hacer'den boşanmak istediğini söyleyen Hüseyin, ayrıldıktan sonra 17 yıldır babası gibi büyüttüğü 21 yaşındaki Kezban ile nikah kıymak istediğini söyledi.
Aynı şekilde Kezban da, halası Hacer'den boşandıktan sonra eniştesi Hüseyin Dursun ile evlenmek istediğini açıkladı.