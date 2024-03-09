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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Dolandırılan aşık, sona yaklaşılan cinayet… İşte Müge Anlı’da bu hafta yaşananlar!

GİRİŞ TARİHİ: 09.03.2024, 17:29 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.03.2024, 18:02
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Dolandırılan aşık, sona yaklaşılan cinayet… İşte Müge Anlı’da bu hafta yaşananlar!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu hafta çarpıcı konular işlendi, sıcak gelişmeler yaşandı. Özellikle Erdem Kaynak cinayetinde çember giderek daraldı. Müge Anlı'da bu hafta yaşananlar...

Dolandırılan aşık, sona yaklaşılan cinayet… İşte Müge Anlı’da bu hafta yaşananlar!

Konya'dan programa gelen Hacer Dursun, 25 yıllık eşinin evlat yerine koydukları yeğenleri Kezban Ünal'ı kaçırdığı iddiasında bulunmuştu.

Dolandırılan aşık, sona yaklaşılan cinayet… İşte Müge Anlı’da bu hafta yaşananlar!

Olayla ilgili yaşanan yeni gelişmeler dikkat çekiciydi.

Dolandırılan aşık, sona yaklaşılan cinayet… İşte Müge Anlı’da bu hafta yaşananlar!

Hacer Dursun, 5 yaşından beri evinde yaşayan Kezban'ı 50 yaşındaki kocasının kaçırdığını düşünüyordu.

Dolandırılan aşık, sona yaklaşılan cinayet… İşte Müge Anlı’da bu hafta yaşananlar!

Baba yarısı bildiği eniştesi tarafından kaçırıldığı düşünülen Kezban'ı Müge Anlı buldu.

Dolandırılan aşık, sona yaklaşılan cinayet… İşte Müge Anlı’da bu hafta yaşananlar!

Ancak gerçek bambaşka çıktı. 45'inci gününde Müge Anlı'da bulunan 21 yaşındaki Kezban, eniştesi Hüseyin Dursun ile isteyerek kaçtığını söyledi.

Dolandırılan aşık, sona yaklaşılan cinayet… İşte Müge Anlı’da bu hafta yaşananlar!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda iddiaların odağındaki Hüseyin ve kaçırıldığı düşünülen Kezban'ın yaptığı açıklamalar herkesi şoke etti.

Dolandırılan aşık, sona yaklaşılan cinayet… İşte Müge Anlı’da bu hafta yaşananlar!

25 yıllık eşi Hacer'den boşanmak istediğini söyleyen Hüseyin, ayrıldıktan sonra 17 yıldır babası gibi büyüttüğü 21 yaşındaki Kezban ile nikah kıymak istediğini söyledi.

Dolandırılan aşık, sona yaklaşılan cinayet… İşte Müge Anlı’da bu hafta yaşananlar!

Aynı şekilde Kezban da, halası Hacer'den boşandıktan sonra eniştesi Hüseyin Dursun ile evlenmek istediğini açıkladı.

Dolandırılan aşık, sona yaklaşılan cinayet… İşte Müge Anlı’da bu hafta yaşananlar!

Canlı yayın sonrası Müge Anlı ve ekibi, 21 yaşındaki Kezban'ı eniştesi ile gitmemesi konusunda ikna etmeye çalıştı.

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