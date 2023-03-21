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Döndü Boztepe kaçırıldı mı? Öldürüldü mü?

GİRİŞ TARİHİ: 21.03.2023, 12:16 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.03.2023, 12:57
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Döndü Boztepe kaçırıldı mı? Öldürüldü mü?

atv'nin fenomen programı Müge Anlı'da aranan 78 yaşındaki Döndü Boztepe'nin evlenmek için mi kaçırıldığı mı yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırıldı.

Döndü Boztepe kaçırıldı mı? Öldürüldü mü?

İkinci Sinan Sardoğan vakası olarak adlandırılan komşu Mehmet Tunç'un yaşlı kadını rahatsız ettiği öne sürüldü.

Döndü Boztepe kaçırıldı mı? Öldürüldü mü?

Kömürlüğündeki odunlara zarar verdiği ve annesi yaşındaki taciz ettiği iddia edilen Tunç, hakkındaki iddiaları reddetti.

Döndü Boztepe kaçırıldı mı? Öldürüldü mü?

Döndü Boztepe'nin çocukluk aşkı Mevlüt Eryılmaz ile yasak aşk yaşadığını anlattı.

Döndü Boztepe kaçırıldı mı? Öldürüldü mü?

Afyonkarahisar'da kaybolan kadının 64 yıl sonra çocukluk aşkıyla yeniden görüştüğü ortaya çıktı.

Döndü Boztepe kaçırıldı mı? Öldürüldü mü?

Döndü Boztepe'nin evinin yakınlarında, odunluklarda ve atıl alanlarda jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra Sima ve Zehir isimli iki kadavra köpeğiyle iz sürdü.

Döndü Boztepe kaçırıldı mı? Öldürüldü mü?

Komşu Mehmet Tunç'un evinin çevresi de didik didik arandı.

Döndü Boztepe kaçırıldı mı? Öldürüldü mü?

Ne yazık ki talihsiz kadına ait bir ize rastlanmadı.

Döndü Boztepe kaçırıldı mı? Öldürüldü mü?

Kim doğruyu söylüyor? Yaşlı kadının başına ne geldi?

Döndü Boztepe kaçırıldı mı? Öldürüldü mü?

Söylenildiği gibi evlenmek için kaçırıldı mı, yoksa cinayete mi kurban gitti?

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