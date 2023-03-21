Döndü Boztepe kaçırıldı mı? Öldürüldü mü?

atv'nin fenomen programı Müge Anlı'da aranan 78 yaşındaki Döndü Boztepe'nin evlenmek için mi kaçırıldığı mı yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırıldı.
İkinci Sinan Sardoğan vakası olarak adlandırılan komşu Mehmet Tunç'un yaşlı kadını rahatsız ettiği öne sürüldü.
Kömürlüğündeki odunlara zarar verdiği ve annesi yaşındaki taciz ettiği iddia edilen Tunç, hakkındaki iddiaları reddetti.
Döndü Boztepe'nin evinin yakınlarında, odunluklarda ve atıl alanlarda jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra Sima ve Zehir isimli iki kadavra köpeğiyle iz sürdü.