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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Döndü Boztepe kaybında şoke eden gelişme!

GİRİŞ TARİHİ: 05.09.2023, 12:35 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.09.2023, 13:16
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Döndü Boztepe kaybında şoke eden gelişme!

Geçtiğimiz sezon Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen Döndü Boztepe kaybında yeni gelişmeler yaşandı. 78 yaşındaki Boztepe'nin odunluğunda kemik kalıntıları bulundu.

Döndü Boztepe kaybında şoke eden gelişme!

Afyonkarahisar'a bağlı Çukurkuyu beldesinde yaşayan 78 yaşındaki Döndü Boztepe, 6 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerinde ayrıldığı evine geri dönmedi. Aylardır annesinden haber alamayan oğlu Uğur Boztepe, Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı.

Döndü Boztepe kaybında şoke eden gelişme!

16. sezonuyla ekranlara geri dönen Müge Anlı ile Tatlı Sert, geçtiğimiz sezonda çok konuşulan Döndü Boztepe kaybındaki şoke eden detayı duyurdu!

Döndü Boztepe kaybında şoke eden gelişme!

Yapılan arama çalışmalarından ilk olarak Döndü Boztepe'nin kaybının 4. ayında evinin bahçesinde eşyaları bulundu!

Döndü Boztepe kaybında şoke eden gelişme!

Döndü Boztepe'nin evinin yakınındaki odunluktan gelen kötü kokunun sebebi ise hayvan dışkısı değil, kemik parçaları olduğu ortaya çıktı.

Döndü Boztepe kaybında şoke eden gelişme!

Odunlukta bulunan kemik parçaları DNA için laboratuvara gönderildi. Bu gelişme ardından Döndü Boztepe'nin cinayete kurban gittiği iddiası güçlendi.

Döndü Boztepe kaybında şoke eden gelişme!

Annesinin kafasının arkasından vurulduğunu söyleyen oğlu Uğur Boztepe canlı yayında sinirlerine hakim olamadı.

Döndü Boztepe kaybında şoke eden gelişme!

78 yaşındaki annesine musallat olan komşusu Mehmet Tunç'un suçlu olduğunu iddia eden Uğur Boztepe, "Annemin arkasından vurulmuş, sen yaptın anneme sen vurdun!" dedi.

Döndü Boztepe kaybında şoke eden gelişme!

Söylenen iddiaları reddeden komşu Mehmet Tunç, "Ben yapmadım, benim bir suçum yok! Bana iftira atıyorlar" dedi.

Döndü Boztepe kaybında şoke eden gelişme!

Döndü Boztepe ile bir sorunu olmadığını belirten Mehmet Tunç, Boztepe'nin takıntılı aşkı Mevlüt Eryılmaz'ı hedef olarak gösterdi.

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