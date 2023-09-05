Döndü Boztepe kaybında şoke eden gelişme!

Geçtiğimiz sezon Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen Döndü Boztepe kaybında yeni gelişmeler yaşandı. 78 yaşındaki Boztepe'nin odunluğunda kemik kalıntıları bulundu.
Afyonkarahisar'a bağlı Çukurkuyu beldesinde yaşayan 78 yaşındaki Döndü Boztepe, 6 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerinde ayrıldığı evine geri dönmedi. Aylardır annesinden haber alamayan oğlu Uğur Boztepe, Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı.
16. sezonuyla ekranlara geri dönen Müge Anlı ile Tatlı Sert, geçtiğimiz sezonda çok konuşulan Döndü Boztepe kaybındaki şoke eden detayı duyurdu!
Yapılan arama çalışmalarından ilk olarak Döndü Boztepe'nin kaybının 4. ayında evinin bahçesinde eşyaları bulundu!
Döndü Boztepe'nin evinin yakınındaki odunluktan gelen kötü kokunun sebebi ise hayvan dışkısı değil, kemik parçaları olduğu ortaya çıktı.
Odunlukta bulunan kemik parçaları DNA için laboratuvara gönderildi. Bu gelişme ardından Döndü Boztepe'nin cinayete kurban gittiği iddiası güçlendi.
Annesinin kafasının arkasından vurulduğunu söyleyen oğlu Uğur Boztepe canlı yayında sinirlerine hakim olamadı.
78 yaşındaki annesine musallat olan komşusu Mehmet Tunç'un suçlu olduğunu iddia eden Uğur Boztepe, "Annemin arkasından vurulmuş, sen yaptın anneme sen vurdun!" dedi.
Söylenen iddiaları reddeden komşu Mehmet Tunç, "Ben yapmadım, benim bir suçum yok! Bana iftira atıyorlar" dedi.