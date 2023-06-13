Döndü Boztepe olayında 12 kişi gözaltına alındı

78 yaşındaki Döndü Boztepe'nin bulunması için ailesi araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi.Şüpheli kayıpta sıcak gelişmeler yaşandı.
Herkes yaşlı kadını taciz ettiği ve köylünün odununu çaldığı söylenen Mehmet Tunç'u suçladı. İkinci Sinan Sardoğan olarak anılan komşu Mehmet Tunç, akıl almaz bir iddia ortaya attı. Döndü Boztepe'nin çocukluk aşkı Mevlüt Eryılmaz ile yasak aşk yaşadığını öne sürdü.
Mevlüt Eryılmaz'ın çocukluk aşkı 78 yaşındaki Döndü Boztepe'yi izinsiz olarak 78 kez aradığı ortaya çıktı.
Ocağında yemeğini, takma dişlerini bırakıp sırra kadem basan yaşlı kadının evlendirmek için kaçırıldığı yayında gündeme geldi. Öldürülmediği, kaçırıldığı söylenen yaşlı kadının evinin damında büyük bir bıçak ve sopa bulundu.
Döndü Boztepe'ye ait bir kan izi arandı. Yaşlı kadının evinde bulunan bıçak için ailesi sonradan konulduğunu düşündü.
Döndü Boztepe'nin evinin yakınlarında, odunluklarda ve atıl alanlarda jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra Sima ve Zehir isimli iki kadavra köpeğiyle iz sürdü.
Komşu Mehmet Tunç'un evinin çevresi de didik didik arandı ancak bir ize rastlanmadı. 182 gündür kayı olan Döndü Boztepe olayında gözalılar yaşandı.
Konuyla alakalı takıntılı eski sevgili ve odunlarını çaldığı iddia edilen komşusu olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı.
Döndü Boztepe olayı nedir? Yaşlı kadın bir gece aniden kayboldu. Aylardır yaşadığına dair tek bir iz bile bulunmayan Döndü Boztepe olayında eski sevgili ve eşi, takıntılı komşu, akrabalarında içinde bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.