Döndü Boztepe olayında 12 kişi gözaltına alındı

Herkes yaşlı kadını taciz ettiği ve köylünün odununu çaldığı söylenen Mehmet Tunç'u suçladı. İkinci Sinan Sardoğan olarak anılan komşu Mehmet Tunç, akıl almaz bir iddia ortaya attı. Döndü Boztepe'nin çocukluk aşkı Mevlüt Eryılmaz ile yasak aşk yaşadığını öne sürdü.