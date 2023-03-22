Döndü Boztepe'nin evinde bulunan bıçak kime ait?

atv'nin fenomen programı Müge Anlı'da kayıp olarak aranan 78 yaşındaki Döndü Boztepe'nin şüpheli kaybında sıcak gelişmeler yaşandı.
Ocağında yemeğini, takma dişlerini bırakıp sırra kadem basan yaşlı kadının evlenmek için kaçırıldığı iddia edildi.
Öldürülmediği, kaçırıldığı söylenen yaşlı kadının evinin damında büyük bir bıçak ve sopa bulundu. Döndü Boztepe'ye ait bir kan izi arandı.
Döndü Boztepe'nin şüpheli kaybında neler yaşandı? Hatırlayalım... İkinci Sinan Sardoğan olarak anılan komşu Mehmet Tunç hakkında ortaya akıl almaz iddialar atıldı.
Annesi yaşındaki kadını taciz ettiği iddia edilen Tunç ise, Döndü Boztepe'nin çocukluk aşkı Mevlüt Eryılmaz ile yasak aşk yaşadığını iddia etti.
Döndü Boztepe'nin evinin yakınlarında, odunluklarda ve atıl alanlarda jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra Sima ve Zehir isimli iki kadavra köpeğiyle iz sürdü.