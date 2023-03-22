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Döndü Boztepe'nin evinde bulunan bıçak kime ait?

GİRİŞ TARİHİ: 22.03.2023, 12:05 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.03.2023, 12:39
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Döndü Boztepe'nin evinde bulunan bıçak kime ait?

atv'nin fenomen programı Müge Anlı'da kayıp olarak aranan 78 yaşındaki Döndü Boztepe'nin şüpheli kaybında sıcak gelişmeler yaşandı.

Döndü Boztepe'nin evinde bulunan bıçak kime ait?

Ocağında yemeğini, takma dişlerini bırakıp sırra kadem basan yaşlı kadının evlenmek için kaçırıldığı iddia edildi.

Döndü Boztepe'nin evinde bulunan bıçak kime ait?

Öldürülmediği, kaçırıldığı söylenen yaşlı kadının evinin damında büyük bir bıçak ve sopa bulundu. Döndü Boztepe'ye ait bir kan izi arandı.

Döndü Boztepe'nin evinde bulunan bıçak kime ait?

Yaşlı kadının evinde bulunan bıçak için ailesi sonradan konulduğunu düşündü.

Döndü Boztepe'nin evinde bulunan bıçak kime ait?

Döndü Boztepe'nin şüpheli kaybında neler yaşandı? Hatırlayalım... İkinci Sinan Sardoğan olarak anılan komşu Mehmet Tunç hakkında ortaya akıl almaz iddialar atıldı.

Döndü Boztepe'nin evinde bulunan bıçak kime ait?

Annesi yaşındaki kadını taciz ettiği iddia edilen Tunç ise, Döndü Boztepe'nin çocukluk aşkı Mevlüt Eryılmaz ile yasak aşk yaşadığını iddia etti.

Döndü Boztepe'nin evinde bulunan bıçak kime ait?

Afyonkarahisar'da kaybolan kadının 64 yıl sonra çocukluk aşkıyla yeniden görüştüğü ortaya çıktı.

Döndü Boztepe'nin evinde bulunan bıçak kime ait?

Döndü Boztepe'nin evinin yakınlarında, odunluklarda ve atıl alanlarda jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra Sima ve Zehir isimli iki kadavra köpeğiyle iz sürdü.

Döndü Boztepe'nin evinde bulunan bıçak kime ait?

Komşu Mehmet Tunç'un evinin çevresi de didik didik arandı.

Döndü Boztepe'nin evinde bulunan bıçak kime ait?

Kim doğruyu söylüyor? Yaşlı kadının başına ne geldi?

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