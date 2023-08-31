Dünden bugüne Müge Anlı ile Tatlı Sert programında en çok konuşulan olaylar

Bu sezonun en çok konuşulan konusu Arife Gökçe kaybı ve şüpheli Sinan Oğan. Aile, Arife Gökçe kaybı ile programa başvurmuş ve tüm köyü ilgilendiren bambaşka konular gün yüzüne çıkmıştı. Program sırasında hem izleyicilerin, hem ailenin sık sık sinirlerini bozan ayrıntılarla Sinan Oğan'ın yaptıklarının ortaya çıktığı 6 Ocak 2023 tarihli yayın en çok izlenen bölüm oldu.