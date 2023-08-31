Dünden bugüne Müge Anlı ile Tatlı Sert programında en çok konuşulan olaylar

Sayısız cinayetin çözüldüğü, kayıpların bulunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında en çok bu konular konuşuldu.
Melike Özmen karaciğerini verdiği eşi tarafından aldatılıp yayına katılmıştı. Melike ve karaciğerini verdiği eşi Ekrem canlı yayında yüzleşmişti.
Türkiye'nin ciğerini yakan Ecrin bebek dosyası. 1,5 yaşındaki Ecrin'in kaybı ile aile Müge Anlı'ya başvurmuştu. Ecrin'e ulaşmak için programda yapılan derin araştırmalarda amcası Özkan'ın ziyaret ettiği internet siteleri ortaya çıkmış ve yayında çok fazla konuşulmuştu.
Onun sözleri hala kulaklarımızda. Dilek, kocasından boşanmak isteyince 2,5 yaşındaki Miray ve 3,5 yaşındaki Elif Mina, baba kurbanı olmuştu. Anne dilek ilk kez katıldığı canlı yayında feryadı tüm Türkiye'yi ağlatmıştı.
Abdullah Gazi'nin cinayeti üzerine aile programa katılmıştı. Eşi Kıymet Hanım program sonrasında Müge Anlı'ya her şeyi itiraf etmiş, Abdullah Gazi'nin katili büyük kızı çıkmıştı. Genç kız annesini korumak için yanlışlıkla babasını öldürmüştü. O sezon Müge Anlı'yı en çok etkileyen konu olmuştu.
Palu ailesi dosyası. Etkileri hala devam eden, ayrıntıları ile kan donduran Palu ailesi dosyasının, ilk günden son güne tüm ayrıntılarının bulunduğu, 3 kısımdan oluşan 3 videosu en çok izlenen videolar arasında.
9 gündür kayıp olan Gökhan Özkan'ın cesedi bulunmuştu. Gökhan'ın kayıp olmadan önce en son görüştüğü Ercan ve ailesi ile ilişkisini Müge Anlı bir türlü anlamlandıramamıştı. Yayın sonrası karakola giden Ercan, Gökhan'ı öldürdüğünü itiraf etmişti.
Ailesi, kandırılıp, nikah kıyılan kızlarını aramak için programa gelmişti. Müge Anlı kısa sürede Fatmanur'a ulaşmıştı. Ailesi tehditle tutulduğunu düşündüğü, 3 çocuklu adamdan kurtarmak istedikleri, kızlarının canlı yayında aldıkları hamilelik haberi ile aile yıkılmıştı.
Bu sezonun en çok konuşulan konusu Arife Gökçe kaybı ve şüpheli Sinan Oğan. Aile, Arife Gökçe kaybı ile programa başvurmuş ve tüm köyü ilgilendiren bambaşka konular gün yüzüne çıkmıştı. Program sırasında hem izleyicilerin, hem ailenin sık sık sinirlerini bozan ayrıntılarla Sinan Oğan'ın yaptıklarının ortaya çıktığı 6 Ocak 2023 tarihli yayın en çok izlenen bölüm oldu.
9 yaşındaki Şiar evde çıkan yangın ile hayatını kaybediyor. Şiar'ın babası en başta hiçbir şeyden şüphelenmiyor ancak sonrasında küçük çocuğunun anlattıkları ile oğlunun üvey babası tarafından öldürüldüğünden şüphelenmeye başlıyor. Olay araştırılmaya başlanınca gerçekler ortaya çıkıyor. Korkunç cinayetin hakkına her şey bu kolaj video ile anlatılıyor.