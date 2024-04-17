Duygu Nebioğlu'ndan, biyolojik babası Metin Akpınar'a sert sözler...

Metin Akpınar'ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'ya ulaşmak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Babası Metin Akpınar'a dava açtığını söyleyen Duygu Nebioğlu, nedenini canlı yayında açıkladı.
Metin Akpınar'ın, 63 yıl önce Göksel Özdoğdu ile kurduğu evlilikten ayrı olarak 36 yıl önce yaşadığı bir ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı.
Duygu Nebioğlu DNA testi yaptırdı ve mahkeme kararıyla, 82 yaşındaki Akpınar'ın öz kızı olduğu kanıtlandı.
Müge Anlı'ya katılarak annesine seslenen Duygu Nebioğlu , annesinin 1989 yılında çocuklarını bıraktıktan sonra bir mektup yazdığını söyledi.
Yıllar önce bir gazetede çalışan gazeteciye mektup gönderen Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı, çocuklarının babasının Metin Akpınar olduğunu o dönem açıkladığı ortaya çıktı.
Canlı yayına bağlanan gazeteci, bir annenin 4 evladını yoksul bir aileye bıraktığını öğrendiğini, konuyu haber yaptığını anlattı.
Haberin gazetede yayınlanmasının ardından çocukların annesi Suphiye Orancı'nın kendisine bir mektup gönderdiğini, mektupta ikizlerin babasının Metin Akpınar olduğunu yazdığını söyledi.
Konu ile ilgili yeni bir haber yazdığını belirten gazeteci, o dönem haberin yayınlanmadığını ve sebebini bilmediğini anlattı.
Müge Anlı, "O dönem bu haberin yayınlanması engellenmişse, Metin Akpınar'ın o dönemlerde çocuklarından haberi olabilir mi?" diye sordu.