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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Duygu Nebioğlu'ndan, biyolojik babası Metin Akpınar'a sert sözler...

GİRİŞ TARİHİ: 17.04.2024, 14:28 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.04.2024, 14:33
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Duygu Nebioğlu'ndan, biyolojik babası Metin Akpınar'a sert sözler...

Metin Akpınar'ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'ya ulaşmak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Babası Metin Akpınar'a dava açtığını söyleyen Duygu Nebioğlu, nedenini canlı yayında açıkladı.

Duygu Nebioğlu'ndan, biyolojik babası Metin Akpınar'a sert sözler...

Metin Akpınar'ın, 63 yıl önce Göksel Özdoğdu ile kurduğu evlilikten ayrı olarak 36 yıl önce yaşadığı bir ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı.

Duygu Nebioğlu'ndan, biyolojik babası Metin Akpınar'a sert sözler...

Duygu Nebioğlu DNA testi yaptırdı ve mahkeme kararıyla, 82 yaşındaki Akpınar'ın öz kızı olduğu kanıtlandı.

Duygu Nebioğlu'ndan, biyolojik babası Metin Akpınar'a sert sözler...

Müge Anlı'ya katılarak annesine seslenen Duygu Nebioğlu , annesinin 1989 yılında çocuklarını bıraktıktan sonra bir mektup yazdığını söyledi.

Duygu Nebioğlu'ndan, biyolojik babası Metin Akpınar'a sert sözler...

Yıllar önce bir gazetede çalışan gazeteciye mektup gönderen Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı, çocuklarının babasının Metin Akpınar olduğunu o dönem açıkladığı ortaya çıktı.

Duygu Nebioğlu'ndan, biyolojik babası Metin Akpınar'a sert sözler...

Canlı yayına bağlanan gazeteci, bir annenin 4 evladını yoksul bir aileye bıraktığını öğrendiğini, konuyu haber yaptığını anlattı.

Duygu Nebioğlu'ndan, biyolojik babası Metin Akpınar'a sert sözler...

Haberin gazetede yayınlanmasının ardından çocukların annesi Suphiye Orancı'nın kendisine bir mektup gönderdiğini, mektupta ikizlerin babasının Metin Akpınar olduğunu yazdığını söyledi.

Duygu Nebioğlu'ndan, biyolojik babası Metin Akpınar'a sert sözler...

Konu ile ilgili yeni bir haber yazdığını belirten gazeteci, o dönem haberin yayınlanmadığını ve sebebini bilmediğini anlattı.

Duygu Nebioğlu'ndan, biyolojik babası Metin Akpınar'a sert sözler...

Müge Anlı, "O dönem bu haberin yayınlanması engellenmişse, Metin Akpınar'ın o dönemlerde çocuklarından haberi olabilir mi?" diye sordu.

Duygu Nebioğlu'ndan, biyolojik babası Metin Akpınar'a sert sözler...

Babasına tazminat davası açtığını söyleyen Duygu Nebioğlu, o dönem haberin yapılmasının Metin Akpınar tarafından engellendiğini düşündüğünü söyledi.

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