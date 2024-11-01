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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Duygusallaştı... Hüzünlendi... Sinirlendi... Müge Anlı'nın seyirciyi de etkileyen o anları...

GİRİŞ TARİHİ: 01.11.2024, 14:06 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.11.2024, 16:06
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Duygusallaştı... Hüzünlendi... Sinirlendi... Müge Anlı'nın seyirciyi de etkileyen o anları...

Fenomen program Müge Anlı İle Tatlı Sert, atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. İzleyenlerin kimi zaman hüzünlediği kimi zaman ise öfkelendiği konular milyonları ekran başına bağlıyor. İşte araştırmacı gazeteci Müge Anlı başta olmak üzere izleyen herkesi derinden etkileyen o olaylar...

Duygusallaştı... Hüzünlendi... Sinirlendi... Müge Anlı'nın seyirciyi de etkileyen o anları...

Bir baba, kayıp kızını ararken kayıplara karıştı. Müge Anlı ekibi sokak sokak kayıp babayı aradı.

Duygusallaştı... Hüzünlendi... Sinirlendi... Müge Anlı'nın seyirciyi de etkileyen o anları...

Kaybolan baba sonunda bulundu.

Duygusallaştı... Hüzünlendi... Sinirlendi... Müge Anlı'nın seyirciyi de etkileyen o anları...

Aile üyeleri günler sonra yeniden bir araya geldi. Birbirleriyle kucaklaşan aileye Müge Anlı'nın bir sürprizi daha vardı.

Duygusallaştı... Hüzünlendi... Sinirlendi... Müge Anlı'nın seyirciyi de etkileyen o anları...

Kayıp kızları Saffet canlı yayına gelmişti. Birbirlerinden habersiz olan aile gözyaşları içinde Müge Anlı'da kavuştu!

Duygusallaştı... Hüzünlendi... Sinirlendi... Müge Anlı'nın seyirciyi de etkileyen o anları...

Gaziantep Şehit Kamil'de ailesiyle yaşadığı evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Sevda Kılıç'a günlerdir ulaşılamıyordu.

Duygusallaştı... Hüzünlendi... Sinirlendi... Müge Anlı'nın seyirciyi de etkileyen o anları...

2 çocuk annesi metruk bir binada bulundu.

Duygusallaştı... Hüzünlendi... Sinirlendi... Müge Anlı'nın seyirciyi de etkileyen o anları...

Yetkililer genç kadına yardım eli uzatırken, Müge Anlı yaşananlar karşısında gözyaşlarına engel olamadı.

Duygusallaştı... Hüzünlendi... Sinirlendi... Müge Anlı'nın seyirciyi de etkileyen o anları...

Dilek Çakır'ın feryadı Türkiye'yi ağlattı. Eşinden boşanmak isteyen genç kadın iki evladının acısını birden yaşadı.

Duygusallaştı... Hüzünlendi... Sinirlendi... Müge Anlı'nın seyirciyi de etkileyen o anları...

Ayrılmak istediği eşi, Dilek Çakır'ı cezalandırmak için kendi öz çocuklarını öldürdü.

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