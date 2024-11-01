Duygusallaştı... Hüzünlendi... Sinirlendi... Müge Anlı'nın seyirciyi de etkileyen o anları...

Fenomen program Müge Anlı İle Tatlı Sert, atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. İzleyenlerin kimi zaman hüzünlediği kimi zaman ise öfkelendiği konular milyonları ekran başına bağlıyor. İşte araştırmacı gazeteci Müge Anlı başta olmak üzere izleyen herkesi derinden etkileyen o olaylar...