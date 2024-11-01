Duygusallaştı... Hüzünlendi... Sinirlendi... Müge Anlı'nın seyirciyi de etkileyen o anları...

Fenomen program Müge Anlı İle Tatlı Sert, atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. İzleyenlerin kimi zaman hüzünlediği kimi zaman ise öfkelendiği konular milyonları ekran başına bağlıyor. İşte araştırmacı gazeteci Müge Anlı başta olmak üzere izleyen herkesi derinden etkileyen o olaylar...
Aile üyeleri günler sonra yeniden bir araya geldi. Birbirleriyle kucaklaşan aileye Müge Anlı'nın bir sürprizi daha vardı.
Kayıp kızları Saffet canlı yayına gelmişti. Birbirlerinden habersiz olan aile gözyaşları içinde Müge Anlı'da kavuştu!
Gaziantep Şehit Kamil'de ailesiyle yaşadığı evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Sevda Kılıç'a günlerdir ulaşılamıyordu.
Yetkililer genç kadına yardım eli uzatırken, Müge Anlı yaşananlar karşısında gözyaşlarına engel olamadı.
Dilek Çakır'ın feryadı Türkiye'yi ağlattı. Eşinden boşanmak isteyen genç kadın iki evladının acısını birden yaşadı.