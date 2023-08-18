Ecrin Bebeğin Dosyası

Annesinin hastaneye giderken babaannesine bıraktığı küçük bebeğin iftar saatinde kapının önünde ortadan kaybolduğu konuşmuştu.
Arama çalışmaları yapıldığı dönemde muhabirin dediğine göre, Afad, jandarma ve köy sakinlerinin aradığı ama bir iz bulunamadığını anlatmıştı.
Evinin yanında baraj gölü olduğu oraya düşmüş olduğu konuşulurken 1,5 yaşındaki çocuğun oraya kadar yürüyemeyeceği konuşuldu.
Amcası evden çıkıp hayvanları otlatmaya gittiği sırada Ecrin bebek o tarafa ilerlemiş olabilir mi diye söylendi.
14.00 sularında kaybolan bebek hakkında 18.00'e kadar haber verilmediği bu zaman dilimi arasında bir bilgi olmadığını dile getiren muhabir bu kısımlar net değil demişti.