ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Ecrin Bebeğin Dosyası

GİRİŞ TARİHİ: 18.08.2023, 14:52 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.08.2023, 14:55
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Ecrin Bebeğin Dosyası

Samsun'da bir buçuk yaşında kaybolmuştu Ecrin bebek...

Ecrin Bebeğin Dosyası

Annesinin hastaneye giderken babaannesine bıraktığı küçük bebeğin iftar saatinde kapının önünde ortadan kaybolduğu konuşmuştu.

Ecrin Bebeğin Dosyası

Arama çalışmaları yapıldığı dönemde muhabirin dediğine göre, Afad, jandarma ve köy sakinlerinin aradığı ama bir iz bulunamadığını anlatmıştı.

Ecrin Bebeğin Dosyası

Evinin yanında baraj gölü olduğu oraya düşmüş olduğu konuşulurken 1,5 yaşındaki çocuğun oraya kadar yürüyemeyeceği konuşuldu.

Ecrin Bebeğin Dosyası

İki kilometre yol yürüyemeyecek olan bebeğin nerede olduğu merak konuşuluyordu.

Ecrin Bebeğin Dosyası

Evinin kenarları ve uçurum noktaları aranmıştı.

Ecrin Bebeğin Dosyası

Amcası evden çıkıp hayvanları otlatmaya gittiği sırada Ecrin bebek o tarafa ilerlemiş olabilir mi diye söylendi.

Ecrin Bebeğin Dosyası

Babaannenin on dakika içinde gözümün önünden kayboldu demesinin çok doğru olmadığı da konuşuldu.

Ecrin Bebeğin Dosyası

14.00 sularında kaybolan bebek hakkında 18.00'e kadar haber verilmediği bu zaman dilimi arasında bir bilgi olmadığını dile getiren muhabir bu kısımlar net değil demişti.

Ecrin Bebeğin Dosyası

Muhabir çalışmalarda olumbir haberin gelmediğini söylemişti.

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN