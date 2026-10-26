MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Elife Doğrul olayı nedir? Müge Anlı’da aranan Elife Doğrul cinayet kurbanı mı?

GİRİŞ TARİHİ: 26.10.2026 11:28 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.10.2026 11:40
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Elife Doğrul olayı nedir? Müge Anlı’da aranan Elife Doğrul cinayet kurbanı mı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan ve kaybı şüpheli bulunan Elife Doğrul nerede? Konuyla ilgili kimlere yurt dışı yasağı getirildi? Müge Anlı'da sıcak gelişme...

Elife Doğrul olayı nedir? Müge Anlı’da aranan Elife Doğrul cinayet kurbanı mı?

Aydın'ın Söke ilçesinde 2003 yılında kaybolan Elife Doğrul'un dosyası, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme geldi. Yıllardır annesinden haber alamayan kızı Hülya Yıldız'ın gerçeği öğrenmek için yaptığı çağrı, kayıp olayına ilişkin dikkat çekici iddiaları beraberinde getirdi.

Elife Doğrul olayı nedir? Müge Anlı’da aranan Elife Doğrul cinayet kurbanı mı?

İki çocuk annesi Elife Doğrul'un kaybolduğu dönemde 24 yaşındaydı. Ailesinin anlatımına göre Doğrul, çocuklarını görmek amacıyla Söke'ye geldi. Şüpheli kayıpta gözler Elife Doğrul kayınbiraderlerine çevrildi.

Elife Doğrul olayı nedir? Müge Anlı’da aranan Elife Doğrul cinayet kurbanı mı?

Kızı Hülya Yıldız, annesinin son olarak amcam Metin Musacalı'nın aracına bindiğini ve bu olaydan sonra kendisinden haber alınamadığını öne sürdü.

Elife Doğrul olayı nedir? Müge Anlı’da aranan Elife Doğrul cinayet kurbanı mı?

Dosyada boş olduğu öne sürülen bir mezar, kayıp kadının akıbetine ilişkin şüpheler ve geçmişte yaşandığı iddia edilen olaylar tartışıldı.

Elife Doğrul olayı nedir? Müge Anlı’da aranan Elife Doğrul cinayet kurbanı mı?

Gizli bir tanığın anlattıkları ise olayın seyrini tamamen değiştirdi.

Elife Doğrul olayı nedir? Müge Anlı’da aranan Elife Doğrul cinayet kurbanı mı?

Elife Doğrul'un öldürüldüğünü ve cesedinin yok edilmesine yönelik girişimlerde bulunulduğunu iddia etti. Bunu yapan kişinin Metin Musacalı öne sürüldü.

Elife Doğrul olayı nedir? Müge Anlı’da aranan Elife Doğrul cinayet kurbanı mı?

Müge Anlı İle Tatlı Sert canlı yayınlarının Elife Doğrul'un kaybıyla ilgili yeni bir soruşturma açıldı.

Elife Doğrul olayı nedir? Müge Anlı’da aranan Elife Doğrul cinayet kurbanı mı?

Konuyla ilgili Metin Musacalı ve diğer ağabey Türkey Musacalı hakkında yurt dışı yasağını kapsayan adli kontrol şartı getirildi.

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