Elife Doğrul olayı nedir? Müge Anlı’da aranan Elife Doğrul cinayet kurbanı mı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan ve kaybı şüpheli bulunan Elife Doğrul nerede? Konuyla ilgili kimlere yurt dışı yasağı getirildi? Müge Anlı'da sıcak gelişme...
Aydın'ın Söke ilçesinde 2003 yılında kaybolan Elife Doğrul'un dosyası, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme geldi. Yıllardır annesinden haber alamayan kızı Hülya Yıldız'ın gerçeği öğrenmek için yaptığı çağrı, kayıp olayına ilişkin dikkat çekici iddiaları beraberinde getirdi.
İki çocuk annesi Elife Doğrul'un kaybolduğu dönemde 24 yaşındaydı. Ailesinin anlatımına göre Doğrul, çocuklarını görmek amacıyla Söke'ye geldi. Şüpheli kayıpta gözler Elife Doğrul kayınbiraderlerine çevrildi.
Kızı Hülya Yıldız, annesinin son olarak amcam Metin Musacalı'nın aracına bindiğini ve bu olaydan sonra kendisinden haber alınamadığını öne sürdü.
Dosyada boş olduğu öne sürülen bir mezar, kayıp kadının akıbetine ilişkin şüpheler ve geçmişte yaşandığı iddia edilen olaylar tartışıldı.
Elife Doğrul'un öldürüldüğünü ve cesedinin yok edilmesine yönelik girişimlerde bulunulduğunu iddia etti. Bunu yapan kişinin Metin Musacalı öne sürüldü.
Müge Anlı İle Tatlı Sert canlı yayınlarının Elife Doğrul'un kaybıyla ilgili yeni bir soruşturma açıldı.
Konuyla ilgili Metin Musacalı ve diğer ağabey Türkey Musacalı hakkında yurt dışı yasağını kapsayan adli kontrol şartı getirildi.