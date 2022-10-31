"En çok etkilendiğim cinayet!"

Türkiye'nin gündemini belirleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 2019 yılında yaşananlar hafızalardaki yerini koruyor. O günlerde gelen cinayet itirafı herkesin yüreğini burkarken Abdullah Gazi'nin ölümü çok konuşulmuştu.
Evde yaşanan tartışma sonucunda silahtan çıkan kurşunla yaşamını yitiren Abdullah Gazi'nin cansız bedeni tandıra gömülü vaziyette bulunmuştu.
Günler süren programların ardından katil zanlısının Abdullah Gazi'nin lise son sınıf öğrencisi kızı olduğu belirlenmişti.
Katil zanlısı genç kız, "Hem annemi hem de bizi çok dövüyordu. Yine bizi döverken arbede anında silah patladı" sözlerini kullanmıştı.