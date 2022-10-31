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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

"En çok etkilendiğim cinayet!"

GİRİŞ TARİHİ: 31.10.2022, 15:32 GÜNCELLEME TARİHİ: 31.10.2022, 15:39
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"En çok etkilendiğim cinayet!"

Türkiye'nin gündemini belirleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 2019 yılında yaşananlar hafızalardaki yerini koruyor. O günlerde gelen cinayet itirafı herkesin yüreğini burkarken Abdullah Gazi'nin ölümü çok konuşulmuştu.

"En çok etkilendiğim cinayet!"

Evde yaşanan tartışma sonucunda silahtan çıkan kurşunla yaşamını yitiren Abdullah Gazi'nin cansız bedeni tandıra gömülü vaziyette bulunmuştu.

"En çok etkilendiğim cinayet!"

Günler süren programların ardından katil zanlısının Abdullah Gazi'nin lise son sınıf öğrencisi kızı olduğu belirlenmişti.

"En çok etkilendiğim cinayet!"

Çok zorlu bir hayatı olduğunu ifade eden genç kızın dramı Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğmuştu.

"En çok etkilendiğim cinayet!"

Katil zanlısı genç kız, "Hem annemi hem de bizi çok dövüyordu. Yine bizi döverken arbede anında silah patladı" sözlerini kullanmıştı.

"En çok etkilendiğim cinayet!"

Aldığı cezanın belirlenen sınırın altında olması nedeniyle serbest bırakılan genç kızın öyküsü Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicilerini ekran başına kilitlemişti.

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