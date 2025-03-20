Eski eşi engelli aracını sattı. Müge Anlı'da yürek burkan olay

Annesi hayatından endişe ediyordu. Emine Adal, kaybının 21. gününde Müge Anlı'da bulundu. Bedensel engeli bulunan ve eski eşi tarafından tekerlikli arabası satılan Adal'ın anlattıkları milyonların yüreğini dağladı.
Emine Adal'ın yaşadıkları izleyenleri derinden üzdü. Dolandırıldığını hatta kendisi için hayatı önem taşıyan tekerlikli sandalyesini bile sattığını iddia etti.
Yüzde 60 bedensel engeli bulunan Emine Adal: "Sen beni param için kullandın!" diyerek eski eşine sitem etti.
"Sanki celladımla imza attım. Evlendim hayatım kaydı. Hiç utanmıyor da... Aynaya baktığın yüzünden utan... "