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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Eski eşi engelli aracını sattı. Müge Anlı'da yürek burkan olay

GİRİŞ TARİHİ: 20.03.2025, 14:42 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.03.2025, 15:10
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Eski eşi engelli aracını sattı. Müge Anlı'da yürek burkan olay

Annesi hayatından endişe ediyordu. Emine Adal, kaybının 21. gününde Müge Anlı'da bulundu. Bedensel engeli bulunan ve eski eşi tarafından tekerlikli arabası satılan Adal'ın anlattıkları milyonların yüreğini dağladı.

Eski eşi engelli aracını sattı. Müge Anlı'da yürek burkan olay

Aile endişe içinde kızları Emine Adal'ı arıyordu.

Eski eşi engelli aracını sattı. Müge Anlı'da yürek burkan olay

Müge Anlı İle Tatlı Sert bugün bir kavuşmaya imza attı.

Eski eşi engelli aracını sattı. Müge Anlı'da yürek burkan olay

Evlatlarına bir kez daha sarılabilmenin mutluluğunu yaşayan ailenin gözyaşları sel oldu.

Eski eşi engelli aracını sattı. Müge Anlı'da yürek burkan olay

Emine Adal'ın yaşadıkları izleyenleri derinden üzdü. Dolandırıldığını hatta kendisi için hayatı önem taşıyan tekerlikli sandalyesini bile sattığını iddia etti.

Eski eşi engelli aracını sattı. Müge Anlı'da yürek burkan olay

Yüzde 60 bedensel engeli bulunan Emine Adal: "Sen beni param için kullandın!" diyerek eski eşine sitem etti.

Eski eşi engelli aracını sattı. Müge Anlı'da yürek burkan olay

"Biz engelliler hayata bir sıfır eksik başlıyoruz her zaman.. "

Eski eşi engelli aracını sattı. Müge Anlı'da yürek burkan olay

"Sanki celladımla imza attım. Evlendim hayatım kaydı. Hiç utanmıyor da... Aynaya baktığın yüzünden utan... "

Eski eşi engelli aracını sattı. Müge Anlı'da yürek burkan olay

"O araba benim için çok önemliydi. Benim olanı bana geri versin. "

Eski eşi engelli aracını sattı. Müge Anlı'da yürek burkan olay

Bir iş adamı Emine Adal'a yardım eli uzattı ve genç kadına tekerlikli sandalye hediye etti.

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