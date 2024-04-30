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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Farah Zeynep Abdullah ile sevgili olduklarını söyleyen Kaan Çam bulundu!

GİRİŞ TARİHİ: 30.04.2024, 15:36 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.04.2024, 15:38
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Farah Zeynep Abdullah ile sevgili olduklarını söyleyen Kaan Çam bulundu!

21 Nisan Pazar günü Bursa Osmangazi'den kaybolan 15 yaşındaki Müslüm Gürses hayranı Kaan Çam bulundu. Görgü tanıklarına Farah Zeynep Abdullah ile sevgili olduklarını söyleyen Kaan Çam, bulunmasının ardından neden öyle söylediğini açıkladı! İşte detaylar...

Farah Zeynep Abdullah ile sevgili olduklarını söyleyen Kaan Çam bulundu!

Geçtiğimiz hafta Müge Anlı'dan yardım isteyen Kaan Çam'ın ailesi 15 yaşındaki oğullarının ünlü olma hayaliyle kaybolduğunu söyledi.

Farah Zeynep Abdullah ile sevgili olduklarını söyleyen Kaan Çam bulundu!

Müslüm Gürses hayranı olduğu öğrenilen Kaan Çam'ın İstanbul'da semt semt gezerken bazı esnaflara oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın resmini göstererek kız arkadaşı olduğunu söylediği ortaya çıktı.

Farah Zeynep Abdullah ile sevgili olduklarını söyleyen Kaan Çam bulundu!

Bu durum karşısında şoke olan görgü tanıkları, Kaan'ın aklının yerinde olmadığını düşündüklerini söylediler.

Farah Zeynep Abdullah ile sevgili olduklarını söyleyen Kaan Çam bulundu!

15 yaşındaki Kaan Çam Müge Anlı ekibi ve izleyiciler tarafından sokak sokak arandı.

Farah Zeynep Abdullah ile sevgili olduklarını söyleyen Kaan Çam bulundu!

Ayrıca Kaan'ın daha büyük gösterebilmek için saç telinden bıyık yaptığı da ortaya çıktı.

Farah Zeynep Abdullah ile sevgili olduklarını söyleyen Kaan Çam bulundu!

Bir görgü tanığı, kayıp olduğu düşünülen Kaan Çam'ın Nişantaşı ve Beşiktaş bölgelerinde bir bankta otururken gördüğünü belirtti.

Farah Zeynep Abdullah ile sevgili olduklarını söyleyen Kaan Çam bulundu!

Nişantaşı ve Şişli gibi semtlerde etraftakilere Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi olduğunu söyleyerek dolaşan Kaan Çam bulundu.

Farah Zeynep Abdullah ile sevgili olduklarını söyleyen Kaan Çam bulundu!

Oğullarını bulunmasının ardından gözyaşlarına hakim olamayan aile, Müge Anlı'ya teşekkür etti.

Farah Zeynep Abdullah ile sevgili olduklarını söyleyen Kaan Çam bulundu!

Saç telinden bıyık yapan Kaan Çam, cebindeki az bir parayla İstanbul'a geldiğini ve sosyal medyadan "Zeynep" adında bir kız ile konuştuğunu söyledi.

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