Farah Zeynep Abdullah ile sevgili olduklarını söyleyen Kaan Çam bulundu!

21 Nisan Pazar günü Bursa Osmangazi'den kaybolan 15 yaşındaki Müslüm Gürses hayranı Kaan Çam bulundu. Görgü tanıklarına Farah Zeynep Abdullah ile sevgili olduklarını söyleyen Kaan Çam, bulunmasının ardından neden öyle söylediğini açıkladı! İşte detaylar...
Geçtiğimiz hafta Müge Anlı'dan yardım isteyen Kaan Çam'ın ailesi 15 yaşındaki oğullarının ünlü olma hayaliyle kaybolduğunu söyledi.
Müslüm Gürses hayranı olduğu öğrenilen Kaan Çam'ın İstanbul'da semt semt gezerken bazı esnaflara oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın resmini göstererek kız arkadaşı olduğunu söylediği ortaya çıktı.
Bu durum karşısında şoke olan görgü tanıkları, Kaan'ın aklının yerinde olmadığını düşündüklerini söylediler.
Bir görgü tanığı, kayıp olduğu düşünülen Kaan Çam'ın Nişantaşı ve Beşiktaş bölgelerinde bir bankta otururken gördüğünü belirtti.
Nişantaşı ve Şişli gibi semtlerde etraftakilere Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi olduğunu söyleyerek dolaşan Kaan Çam bulundu.