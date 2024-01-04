Genç aşçı Yusuf Kavuk kaybında sıcak gelişme!

4 Temmuz'dan beri haber alınamayan 31 yaşındaki genç aşçı Yusuf Kavuk'un şüpheli kaybında 5 kişi gözaltına alındı. Sevgilisi olduğu söylenen Derya ve baş şüpheliler arasında olan Harun Ateş sorgulanıyor.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği eş zamanlı operasyonla Yusuf Kavuk'un sevgilisi Derya Altun, Derya Altun'un annesi ve kız kardeşi, Derya Altun'un Yusuf Kavuk ile Makedonya'da tanıştırdığı Harun Ateş ve Harun Ateş'in sevgilisi olduğu söylenen kız arkadaşı gözaltına alındı.
Gözaltındaki sorguları sürerken içeriden gelen bilgileri aktaran Müge Anlı, Derya Altun ve Harun Ateş'in sevgili olduklarını kabul ettiklerini söyledi.
7 Aralık'ta kahvaltıya gittikleri bir mekanda yan yana görüntülenen Harun Ateş ve Derya Altun'un birlikte olmaları kafaları karıştırdı.
Yusuf Kavuk'un kaybı üzerine Müge Anlı'dan yardım isteyen ailesi oğullarının bir cinayete kurban gitmiş olabileceğinden şüpheleniyor.
Derya'nın her geçen gün yalanlarını öğrendiğini belirten aile, "Derya 3 yıl boyunca oğlumuzu kandırmış. Derya sadece Yusuf ile değil başka kişilerle de konuşuyormuş" dedi.
Ailesi oğullarının Derya Altun ile ilişkisi olduğunu ve onunla görüşmeye gidip bir daha geri dönmediğini belirtirken, yayında gelen iddialar bambaşkaydı.
Yusuf Kavuk'un sevgilisi olduğu iddia edilen Derya'nın evli olduğunu söyleyen ailesi, "Derya evli ve boşanma aşamasında olduğunu söylemişti hepimize. Temmuz'da son davasının olduğunu ve sonra da Yusuf ile evleneceğini söylüyordu" dedi.
Genç aşçının görüştüğü son isim olarak dikkat çeken Arsen Bey, "Kendisini askeri personel olarak tanıtan bir kişinin Yusuf'u tehdit ettiğini söyledi" dedi.