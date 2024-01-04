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Genç aşçı Yusuf Kavuk kaybında sıcak gelişme!

GİRİŞ TARİHİ: 04.01.2024, 10:30 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.01.2024, 11:14
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Genç aşçı Yusuf Kavuk kaybında sıcak gelişme!

4 Temmuz'dan beri haber alınamayan 31 yaşındaki genç aşçı Yusuf Kavuk'un şüpheli kaybında 5 kişi gözaltına alındı. Sevgilisi olduğu söylenen Derya ve baş şüpheliler arasında olan Harun Ateş sorgulanıyor.

Genç aşçı Yusuf Kavuk kaybında sıcak gelişme!

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği eş zamanlı operasyonla Yusuf Kavuk'un sevgilisi Derya Altun, Derya Altun'un annesi ve kız kardeşi, Derya Altun'un Yusuf Kavuk ile Makedonya'da tanıştırdığı Harun Ateş ve Harun Ateş'in sevgilisi olduğu söylenen kız arkadaşı gözaltına alındı.

Genç aşçı Yusuf Kavuk kaybında sıcak gelişme!

Gözaltındaki sorguları sürerken içeriden gelen bilgileri aktaran Müge Anlı, Derya Altun ve Harun Ateş'in sevgili olduklarını kabul ettiklerini söyledi.

Genç aşçı Yusuf Kavuk kaybında sıcak gelişme!

7 Aralık'ta kahvaltıya gittikleri bir mekanda yan yana görüntülenen Harun Ateş ve Derya Altun'un birlikte olmaları kafaları karıştırdı.

Genç aşçı Yusuf Kavuk kaybında sıcak gelişme!

Yusuf Kavuk'un kaybı üzerine Müge Anlı'dan yardım isteyen ailesi oğullarının bir cinayete kurban gitmiş olabileceğinden şüpheleniyor.

Genç aşçı Yusuf Kavuk kaybında sıcak gelişme!

Derya'nın her geçen gün yalanlarını öğrendiğini belirten aile, "Derya 3 yıl boyunca oğlumuzu kandırmış. Derya sadece Yusuf ile değil başka kişilerle de konuşuyormuş" dedi.

Genç aşçı Yusuf Kavuk kaybında sıcak gelişme!

Ailesi oğullarının Derya Altun ile ilişkisi olduğunu ve onunla görüşmeye gidip bir daha geri dönmediğini belirtirken, yayında gelen iddialar bambaşkaydı.

Genç aşçı Yusuf Kavuk kaybında sıcak gelişme!

Yusuf Kavuk'un sevgilisi olduğu iddia edilen Derya'nın evli olduğunu söyleyen ailesi, "Derya evli ve boşanma aşamasında olduğunu söylemişti hepimize. Temmuz'da son davasının olduğunu ve sonra da Yusuf ile evleneceğini söylüyordu" dedi.

Genç aşçı Yusuf Kavuk kaybında sıcak gelişme!

Genç aşçının görüştüğü son isim olarak dikkat çeken Arsen Bey, "Kendisini askeri personel olarak tanıtan bir kişinin Yusuf'u tehdit ettiğini söyledi" dedi.

Genç aşçı Yusuf Kavuk kaybında sıcak gelişme!

Programda Yusuf Kavuk ve Derya ilişkisi konuşulurken Harun Ateş adlı bir kişinin de olaya dahil olmasıyla kayıp olayı bambaşka bir olaya evrildi.

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