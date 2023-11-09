Genç aşçı Yusuf Kavuk'a ne oldu?

Yusuf Kavuk'un sevgilisi olduğu iddia edilen Derya'nın evli olduğunu söyleyen ailesi, "Derya evli ve boşanma aşamasında olduğunu söylemişti hepimize. Temmuz'da son davasının olduğunu ve sonra da Yusuf ile evleneceğini söylüyordu" dedi.