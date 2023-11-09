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Genç aşçı Yusuf Kavuk'a ne oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 09.11.2023, 12:26 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.11.2023, 12:40
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Genç aşçı Yusuf Kavuk'a ne oldu?

Alaçatı'da aşçılık yapan Yusuf Kavuk'tan 4 Temmuz'dan beri haber alınamıyor.

Genç aşçı Yusuf Kavuk'a ne oldu?

Yusuf Kavuk'un kaybı üzerine Müge Anlı'dan yardım isteyen ailesi oğullarının bir cinayete kurban gitmiş olabileceğinden şüpheleniyor.

Genç aşçı Yusuf Kavuk'a ne oldu?

Ailesi oğullarının Derya isimli bir kadınla ilişkisi olduğunu ve onunla görüşmeye gidip bir daha geri dönmediğini belirtirken, canlı yayında gelen iddialar kafaları karıştırdı.

Genç aşçı Yusuf Kavuk'a ne oldu?

Yusuf Kavuk'un sevgilisi olduğu iddia edilen Derya'nın evli olduğunu söyleyen ailesi, "Derya evli ve boşanma aşamasında olduğunu söylemişti hepimize. Temmuz'da son davasının olduğunu ve sonra da Yusuf ile evleneceğini söylüyordu" dedi.

Genç aşçı Yusuf Kavuk'a ne oldu?

Derya'nın her geçen gün yalanlarını öğrendiğini belirten aile, "Derya 3 yıl boyunca oğlumuzu kandırmış. Derya sadece Yusuf ile değil başka kişilerle de konuşuyormuş" dedi.

Genç aşçı Yusuf Kavuk'a ne oldu?

Yusuf Kavuk'un son görüştüğü kişilerden biri olduğu söylenen eski patronu Arsen Bey de canlı yayına bağlandı.

Genç aşçı Yusuf Kavuk'a ne oldu?

Genç aşçının görüştüğü son isim olarak dikkat çeken Arsen Bey, "Kendisini askeri personel olarak tanıtan bir kişinin Yusuf'u tehdit ettiğini söyledi" dedi.

Genç aşçı Yusuf Kavuk'a ne oldu?

Programda Yusuf Kavuk ve Derya ilişkisi konuşulurken Harun Ateş adlı bir kişinin de olaya dahil olmasıyla kayıp olayı bambaşka bir olaya evrildi.

Genç aşçı Yusuf Kavuk'a ne oldu?

500-600 güzellik merkezi olduğu söylenen Harun Ateş'in Yusuf Kavuk'un kaybolduğu dönemde yanında çalışan başka birinin daha kaybolması dikkat çekti.

Genç aşçı Yusuf Kavuk'a ne oldu?

Canlı yayına bağlanarak iddiaları yalanlayan Harun Ateş, Yusuf'un tarla satıp 4 milyon TL ile güzellik merkezine ortak olmak istediğini belirtti.

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