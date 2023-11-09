Genç aşçı Yusuf Kavuk'a ne oldu?

Yusuf Kavuk'un kaybı üzerine Müge Anlı'dan yardım isteyen ailesi oğullarının bir cinayete kurban gitmiş olabileceğinden şüpheleniyor.
Ailesi oğullarının Derya isimli bir kadınla ilişkisi olduğunu ve onunla görüşmeye gidip bir daha geri dönmediğini belirtirken, canlı yayında gelen iddialar kafaları karıştırdı.
Yusuf Kavuk'un sevgilisi olduğu iddia edilen Derya'nın evli olduğunu söyleyen ailesi, "Derya evli ve boşanma aşamasında olduğunu söylemişti hepimize. Temmuz'da son davasının olduğunu ve sonra da Yusuf ile evleneceğini söylüyordu" dedi.
Derya'nın her geçen gün yalanlarını öğrendiğini belirten aile, "Derya 3 yıl boyunca oğlumuzu kandırmış. Derya sadece Yusuf ile değil başka kişilerle de konuşuyormuş" dedi.
Yusuf Kavuk'un son görüştüğü kişilerden biri olduğu söylenen eski patronu Arsen Bey de canlı yayına bağlandı.
Genç aşçının görüştüğü son isim olarak dikkat çeken Arsen Bey, "Kendisini askeri personel olarak tanıtan bir kişinin Yusuf'u tehdit ettiğini söyledi" dedi.
Programda Yusuf Kavuk ve Derya ilişkisi konuşulurken Harun Ateş adlı bir kişinin de olaya dahil olmasıyla kayıp olayı bambaşka bir olaya evrildi.
500-600 güzellik merkezi olduğu söylenen Harun Ateş'in Yusuf Kavuk'un kaybolduğu dönemde yanında çalışan başka birinin daha kaybolması dikkat çekti.