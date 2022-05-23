Gerçeği arkadaşından öğrendi: ''Evlatlıksın!''

20 yaşındaki Emir, kendisini büyüten annesi ve çocukluk arkadaşı ile Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Emir Elçi, 4 Aralık 2001'de, 4 günlükken İzmir Dr. Ekrem Hayri Üstündağ Hastanesi'ne bırakıldı... Annesi Fatma Özener'i arıyor... Biyolojik annesini arayan genç adam, köklerini merak ettiğini söyledi. Peki Emir evlatlık olduğunu nasıl öğrenmişti? Aile dostlarının oğlu, Emir'e ailesinden duyduğunu söyledi... Emir Elçi bunu duyduğunda 2 sene içinde sakladığını anlattı. Kendisini büyüten aileyi çok sevdiğinden bahsetti Emir. El bebek gül bebek büyüdüğünü, ailesinin her istediğini yaptığını da sözlerine ekledi. Çocukluk arkadaşı ise, Emir'e destek olmak için yayına geldiğini söyledi. Ailesini arayan genç adam onları bulduğunda ne yapacaktı? Emir'i büyüten anne onu aldıklarında çok minik ve çok zayıf olduğunu anlattı. Canlı yayında duygusal anlar yaşandı... Emir onu büyüten annesi ve babasının isimlerini koluna dövme olarak yaptırdığını söyledi. Müge Anlı'da Emir'in ailesini merak ettiğini ve gözlerinin küçüklüğünden bahsetti... Kayıpların bulunduğu Müge Anlı'da Emir'in ailesi için biz iz aranıyor...