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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Gerçeği arkadaşından öğrendi: ''Evlatlıksın!''

20 yaşındaki genç ailesini arıyor...

GİRİŞ TARİHİ: 23.05.2022, 14:15 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.05.2022, 14:17
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Gerçeği arkadaşından öğrendi: ''Evlatlıksın!''

20 yaşındaki Emir, kendisini büyüten annesi ve çocukluk arkadaşı ile Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Gerçeği arkadaşından öğrendi: ''Evlatlıksın!''

Emir Elçi, 4 Aralık 2001'de, 4 günlükken İzmir Dr. Ekrem Hayri Üstündağ Hastanesi'ne bırakıldı...

Gerçeği arkadaşından öğrendi: ''Evlatlıksın!''

Annesi Fatma Özener'i arıyor...

Gerçeği arkadaşından öğrendi: ''Evlatlıksın!''

Biyolojik annesini arayan genç adam, köklerini merak ettiğini söyledi.

Gerçeği arkadaşından öğrendi: ''Evlatlıksın!''

Peki Emir evlatlık olduğunu nasıl öğrenmişti?

Gerçeği arkadaşından öğrendi: ''Evlatlıksın!''

Aile dostlarının oğlu, Emir'e ailesinden duyduğunu söyledi...

Gerçeği arkadaşından öğrendi: ''Evlatlıksın!''

Emir Elçi bunu duyduğunda 2 sene içinde sakladığını anlattı.

Gerçeği arkadaşından öğrendi: ''Evlatlıksın!''

Kendisini büyüten aileyi çok sevdiğinden bahsetti Emir.

Gerçeği arkadaşından öğrendi: ''Evlatlıksın!''

El bebek gül bebek büyüdüğünü, ailesinin her istediğini yaptığını da sözlerine ekledi.

Gerçeği arkadaşından öğrendi: ''Evlatlıksın!''

Çocukluk arkadaşı ise, Emir'e destek olmak için yayına geldiğini söyledi.

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