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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Gerçeği Müge Anlı'da itiraf etti! Çocuğunu terk mi etti yoksa öldürdü mü?

GİRİŞ TARİHİ: 10.10.2024, 16:18 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.10.2024, 16:42
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Gerçeği Müge Anlı'da itiraf etti
Gerçeği Müge Anlı'da itiraf etti

30 yıldır kayıp olan oğlu Serdar'ı bulmak için Hacer Çınaroğlu, Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Eski eşler canlı yayında karşı karşıya geldi. Seyfi Birbir, oğlu Serdar ile ilgili çarpıcı gerçekleri itiraf etti.

Gerçeği Müge Anlı'da itiraf etti
Gerçeği Müge Anlı'da itiraf etti

Seyfi Birbir, 1995 senesinde ortadan kaybolan ve 30 yıldır kendisinden haber alınmayan Serdar'ı evlatlık verdiğini iddia etti. İlk yayından sonra Hacer Çınaroğlu, Seyfi Birbir hakkında suç duyurusunda bulundu. Suçlamaların odağındaki Birbir "Cevapları arayacağım" diyerek bir süre ortadan kayboldu daha sonra ise yayına katılarak soruları cevapladı.

Gerçeği Müge Anlı'da itiraf etti
Gerçeği Müge Anlı'da itiraf etti

"Çocuğu İzmit'te bir fuara bıraktım." diyerek itirafta bulundu.

Gerçeği Müge Anlı'da itiraf etti
Gerçeği Müge Anlı'da itiraf etti

Seyfi Birbir, İzmit fuarına katılarak 4 yaşındaki oğlu Serdar'ı orada bıraktığını açıkladı. Bir buçuk yıl çocuklara tek başına baktığını anneleri yanlarında olmadığı için çaresizlikten terk ettiğini söyledi.

Gerçeği Müge Anlı'da itiraf etti
Gerçeği Müge Anlı'da itiraf etti

Anne Hacer Çınaroğlu, "Ben köyde hastaydım. Tedavi görüyordum. Seninle yaşanmazdı." cevabını verdi.

Gerçeği Müge Anlı'da itiraf etti
Gerçeği Müge Anlı'da itiraf etti

Tepkilerin odağındaki baba: "Eline poğaçasını verdim ve orada bıraktım." dedi. 3 çocuğundan sadece Serdar'ı fuara götürdüğünü, eline bir poğaça verip lunaparkta evladını terk ederek tek başına eve döndüğünü söyledi.

Gerçeği Müge Anlı'da itiraf etti
Gerçeği Müge Anlı'da itiraf etti

Seyfi Birbir'in yakın arkadaşı olduğunu belirten Yakup Birinci telefonla programa bağlanarak "İzmit fuarına bilet ile giriliyordu, bilet almış mı? Yalan söylüyor, öldürmüş olabilir." sözleriyle milyonları şoke etti.

Gerçeği Müge Anlı'da itiraf etti
Gerçeği Müge Anlı'da itiraf etti

Cinayet iddialarını reddeden babaya tepki yağdı.

Gerçeği Müge Anlı'da itiraf etti
Gerçeği Müge Anlı'da itiraf etti

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, konuyu derinlemesine incelemeye başladı.

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