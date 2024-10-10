Gerçeği Müge Anlı'da itiraf etti! Çocuğunu terk mi etti yoksa öldürdü mü?

30 yıldır kayıp olan oğlu Serdar'ı bulmak için Hacer Çınaroğlu, Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Eski eşler canlı yayında karşı karşıya geldi. Seyfi Birbir, oğlu Serdar ile ilgili çarpıcı gerçekleri itiraf etti.
Seyfi Birbir, 1995 senesinde ortadan kaybolan ve 30 yıldır kendisinden haber alınmayan Serdar'ı evlatlık verdiğini iddia etti. İlk yayından sonra Hacer Çınaroğlu, Seyfi Birbir hakkında suç duyurusunda bulundu. Suçlamaların odağındaki Birbir "Cevapları arayacağım" diyerek bir süre ortadan kayboldu daha sonra ise yayına katılarak soruları cevapladı.
Seyfi Birbir, İzmit fuarına katılarak 4 yaşındaki oğlu Serdar'ı orada bıraktığını açıkladı. Bir buçuk yıl çocuklara tek başına baktığını anneleri yanlarında olmadığı için çaresizlikten terk ettiğini söyledi.
Anne Hacer Çınaroğlu, "Ben köyde hastaydım. Tedavi görüyordum. Seninle yaşanmazdı." cevabını verdi.
Tepkilerin odağındaki baba: "Eline poğaçasını verdim ve orada bıraktım." dedi. 3 çocuğundan sadece Serdar'ı fuara götürdüğünü, eline bir poğaça verip lunaparkta evladını terk ederek tek başına eve döndüğünü söyledi.
Seyfi Birbir'in yakın arkadaşı olduğunu belirten Yakup Birinci telefonla programa bağlanarak "İzmit fuarına bilet ile giriliyordu, bilet almış mı? Yalan söylüyor, öldürmüş olabilir." sözleriyle milyonları şoke etti.
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, konuyu derinlemesine incelemeye başladı.