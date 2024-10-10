Gerçeği Müge Anlı'da itiraf etti! Çocuğunu terk mi etti yoksa öldürdü mü?

Gerçeği Müge Anlı'da itiraf etti

30 yıldır kayıp olan oğlu Serdar'ı bulmak için Hacer Çınaroğlu, Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Eski eşler canlı yayında karşı karşıya geldi. Seyfi Birbir, oğlu Serdar ile ilgili çarpıcı gerçekleri itiraf etti.