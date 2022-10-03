Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen Gülseren Çınar konusu Türkiye'yi sarstı. Büyük bir ilgiyle takip edilen olay, sonunda tatlıya bağlandı. Gülseren Çınar'ın eşi Sami Çınar, Müge Anlı canlı yayınına elinde güllerle geldi. İki eş canlı yayında kucaklaşırken Gülseren Çınar gözyaşlarına hakim olamadı. Eşinin çiçekleri çok sevdiğini dile getiren Sami Çınar, 'Gülü soluncaya kadar seni ölünceye kadar seveceğim' dedi. İki eşin duygusal sohbetine kızları da gözyaşlarıyla eşlik etti. Gülseren Çınar olayı nedir? Gülseren Çınar kimdir? Gülseren Çınar'ı kim kandırdı, kim dolandırdı? Eşi ve çocuklarıyla birlikte Almanya'da yaşayan Gülseren Çınar, Aydın'da ortadan kaybolmuştu. Kızı Yasemin Çınar ise annesinin malını mülkünü satarak ortadan kaybolduğunu ifade ederek Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılmıştı. Gerçek, Gülseren Çınar'ın canlı yayına katılmasıyla ortaya çıkarken işin altından büyük bir dolandırıcılık çıktı. Gülseren Çınar, dolandırıldığını uzun süre kabul etmezken doğaüstü varlıkların etkisi altında olduğunu öne sürdü. Tılsımlı olduğunu iddia eden Çınar, Müge Anlı ve ekibinin ortaya çıkardığı gerçekler neticesinde dolandırıldığına ikna oldu. Tatlıya bağlanan olayın herkese ders olması gerektiğini dile getiren Müge Anlı, 'Bu tür olayların yarın kimin başına geleceği belli değil. Hepimiz dikkatli olmalıyız' diye konuştu. Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de.