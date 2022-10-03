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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

"Gülü soluncaya kadar seni ölünceye kadar seveceğim"

GİRİŞ TARİHİ: 03.10.2022, 14:49 GÜNCELLEME TARİHİ: 03.10.2022, 15:08
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"Gülü soluncaya kadar seni ölünceye kadar seveceğim"

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen Gülseren Çınar konusu Türkiye'yi sarstı.

"Gülü soluncaya kadar seni ölünceye kadar seveceğim"

Büyük bir ilgiyle takip edilen olay, sonunda tatlıya bağlandı.

"Gülü soluncaya kadar seni ölünceye kadar seveceğim"

Gülseren Çınar'ın eşi Sami Çınar, Müge Anlı canlı yayınına elinde güllerle geldi.

"Gülü soluncaya kadar seni ölünceye kadar seveceğim"

İki eş canlı yayında kucaklaşırken Gülseren Çınar gözyaşlarına hakim olamadı.

"Gülü soluncaya kadar seni ölünceye kadar seveceğim"

Eşinin çiçekleri çok sevdiğini dile getiren Sami Çınar, "Gülü soluncaya kadar seni ölünceye kadar seveceğim" dedi.

"Gülü soluncaya kadar seni ölünceye kadar seveceğim"

İki eşin duygusal sohbetine kızları da gözyaşlarıyla eşlik etti.

"Gülü soluncaya kadar seni ölünceye kadar seveceğim"

Gülseren Çınar olayı nedir? Gülseren Çınar kimdir? Gülseren Çınar'ı kim kandırdı, kim dolandırdı?

"Gülü soluncaya kadar seni ölünceye kadar seveceğim"

Eşi ve çocuklarıyla birlikte Almanya'da yaşayan Gülseren Çınar, Aydın'da ortadan kaybolmuştu.

"Gülü soluncaya kadar seni ölünceye kadar seveceğim"

Kızı Yasemin Çınar ise annesinin malını mülkünü satarak ortadan kaybolduğunu ifade ederek Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılmıştı.

"Gülü soluncaya kadar seni ölünceye kadar seveceğim"

Gerçek, Gülseren Çınar'ın canlı yayına katılmasıyla ortaya çıkarken işin altından büyük bir dolandırıcılık çıktı.

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