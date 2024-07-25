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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Gülüzar Amanet hapisten çıktı ve... Müge Anlı'da çözülen Şiar Kılıç dosyasında neler oldu?

Gülüzar Amanet hapisten çıktı ve... Müge Anlı'da çözülen Şiar Kılıç dosyasında neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 25.07.2024, 11:06 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.07.2024, 11:35
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Gülüzar Amanet hapisten çıktı ve... Müge Anlı'da çözülen Şiar Kılıç dosyasında neler oldu?

Şiar Kılıç henüz dokuz yaşındaydı. Çocuk yüreğiyle, sevgilisi Hami Kıcı'dan dayak yiyen annesini korumak istemişti. Oysa anne Gülüzar Amanet'in oğlunun dövülmesine, yakılmasına ve öldürülmesine seyirci kaldığı iddia edilmişti. Kahreden olay Müge Anlı'da ekrana taşınmıştı.

Gülüzar Amanet hapisten çıktı ve... Müge Anlı'da çözülen Şiar Kılıç dosyasında neler oldu?

Şiar Kılıç'ın şüpheli kaybı Müge Anlı İle Tatlı Sert programına taşınmıştı.

Gülüzar Amanet hapisten çıktı ve... Müge Anlı'da çözülen Şiar Kılıç dosyasında neler oldu?

Olayı derinlemesine araştıran Müge Anlı, konudaki tutarsızlıkların üstüne giderek korkunç bir cinayetin daha çözülmesini sağladı.

Gülüzar Amanet hapisten çıktı ve... Müge Anlı'da çözülen Şiar Kılıç dosyasında neler oldu?

Hami Kıcı'nın sevgilisinin çocuklarını darp ettiği, onlara işkence etti��i ortaya çıktı.

Gülüzar Amanet hapisten çıktı ve... Müge Anlı'da çözülen Şiar Kılıç dosyasında neler oldu?

Anne Gülüzar uzun süre sevgilisini korumaya çalıştı.

Gülüzar Amanet hapisten çıktı ve... Müge Anlı'da çözülen Şiar Kılıç dosyasında neler oldu?

Büyük tepki çeken annenin davranışları şüpheli bulunuyordu. Israrlı sorulara dayanamayan anne sonunda gerçekleri anlattı.

Gülüzar Amanet hapisten çıktı ve... Müge Anlı'da çözülen Şiar Kılıç dosyasında neler oldu?

"Sevgilim Hami, oğlumu yangından önce öldüresiye dövdü. Şiar yerden kalkamadı. Hami diğer çocuklarımı dövüyordu. Onları demir çubukla taciz ediyordu"

Gülüzar Amanet hapisten çıktı ve... Müge Anlı'da çözülen Şiar Kılıç dosyasında neler oldu?

İstanbul Eminyet Müdürlüğü Cİnayet Büro Amirliği ekipleri yayını ihbar kabul etti ve hemen harekete geçti.

Gülüzar Amanet hapisten çıktı ve... Müge Anlı'da çözülen Şiar Kılıç dosyasında neler oldu?

İki sevgili, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Gülüzar Amanet hapisten çıktı ve... Müge Anlı'da çözülen Şiar Kılıç dosyasında neler oldu?

Olayın detayları kan dondurdu. Şiar olay günü Hami Kıcı'dan şiddet gören annesini korumak istemişti.

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