Gülüzar Amanet hapisten çıktı ve... Müge Anlı'da çözülen Şiar Kılıç dosyasında neler oldu?

Şiar Kılıç henüz dokuz yaşındaydı. Çocuk yüreğiyle, sevgilisi Hami Kıcı'dan dayak yiyen annesini korumak istemişti. Oysa anne Gülüzar Amanet'in oğlunun dövülmesine, yakılmasına ve öldürülmesine seyirci kaldığı iddia edilmişti. Kahreden olay Müge Anlı'da ekrana taşınmıştı.