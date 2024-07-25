Gülüzar Amanet hapisten çıktı ve... Müge Anlı'da çözülen Şiar Kılıç dosyasında neler oldu?

Şiar Kılıç henüz dokuz yaşındaydı. Çocuk yüreğiyle, sevgilisi Hami Kıcı'dan dayak yiyen annesini korumak istemişti. Oysa anne Gülüzar Amanet'in oğlunun dövülmesine, yakılmasına ve öldürülmesine seyirci kaldığı iddia edilmişti. Kahreden olay Müge Anlı'da ekrana taşınmıştı.
Olayı derinlemesine araştıran Müge Anlı, konudaki tutarsızlıkların üstüne giderek korkunç bir cinayetin daha çözülmesini sağladı.
Büyük tepki çeken annenin davranışları şüpheli bulunuyordu. Israrlı sorulara dayanamayan anne sonunda gerçekleri anlattı.
"Sevgilim Hami, oğlumu yangından önce öldüresiye dövdü. Şiar yerden kalkamadı. Hami diğer çocuklarımı dövüyordu. Onları demir çubukla taciz ediyordu"
İstanbul Eminyet Müdürlüğü Cİnayet Büro Amirliği ekipleri yayını ihbar kabul etti ve hemen harekete geçti.