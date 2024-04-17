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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Günlerdir konuşulan Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu annesini bulmak için Müge Anlı’ya geldi.

GİRİŞ TARİHİ: 17.04.2024, 13:36 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.04.2024, 13:40
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Günlerdir konuşulan Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu annesini bulmak için Müge Anlı’ya geldi.

Metin Akpınar'ın kızı duygu Nebioğlu kendisini yurda bırakan annesini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi.Başarılı gazeteci ise Duygu'nun bu isteğini geri çevirmeyerek kapısının herkese açık olduğunu yardım edeceğini söyledi.

Günlerdir konuşulan Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu annesini bulmak için Müge Anlı’ya geldi.

Yaşanan bu gelişmeler üzerine Duygu Nebioğlu bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına katılarak annesi Suphiye Orancı'yı aradı.

Günlerdir konuşulan Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu annesini bulmak için Müge Anlı’ya geldi.

Anlı 'Yaşanan olaylar Metin Akpınar'a olan saygı ve sevgimizi hiçbir zaman etkilemedi'

Günlerdir konuşulan Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu annesini bulmak için Müge Anlı’ya geldi.

Anlı, yayına gelen Duygu Nebioğlu'na 'Metin Akpınar ve sizin babalık davanızı duyduğumda Metin Beye karşı sevgim azalmadı. Yine çok sevip, saygı duyduğum bir sanatçı.

Günlerdir konuşulan Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu annesini bulmak için Müge Anlı’ya geldi.

Ben bu programda her zaman uzlaşmacı tarafımdır. Hayatta herkesin başına her şey gelebilir. Duygu'nun bir de tek yumurta ikizi var ama bunun haricinde başka kişilerden olan 2 kardeşi daha var.

Günlerdir konuşulan Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu annesini bulmak için Müge Anlı’ya geldi.

Hepsi babalarını aramak bulmak istiyor, bunun da yanıtı tek kişi olan annelerinde ama maalesef anneleri ortada yok.

Günlerdir konuşulan Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu annesini bulmak için Müge Anlı’ya geldi.

Bugün burada annesine ulaşıp bu soruların yanıtını bulmaya çalışacağız.'

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