Günlerdir konuşulan Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu annesini bulmak için Müge Anlı’ya geldi.

Metin Akpınar'ın kızı duygu Nebioğlu kendisini yurda bırakan annesini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi.Başarılı gazeteci ise Duygu'nun bu isteğini geri çevirmeyerek kapısının herkese açık olduğunu yardım edeceğini söyledi.
Yaşanan bu gelişmeler üzerine Duygu Nebioğlu bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına katılarak annesi Suphiye Orancı'yı aradı.
Anlı, yayına gelen Duygu Nebioğlu'na 'Metin Akpınar ve sizin babalık davanızı duyduğumda Metin Beye karşı sevgim azalmadı. Yine çok sevip, saygı duyduğum bir sanatçı.
Ben bu programda her zaman uzlaşmacı tarafımdır. Hayatta herkesin başına her şey gelebilir. Duygu'nun bir de tek yumurta ikizi var ama bunun haricinde başka kişilerden olan 2 kardeşi daha var.
Hepsi babalarını aramak bulmak istiyor, bunun da yanıtı tek kişi olan annelerinde ama maalesef anneleri ortada yok.