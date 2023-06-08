Halit Kuşçu'yu damadı mı öldürdü? Düğüm Müge Anlı'da çözülüyor

17 yıldır kayıp olan 16 çocuk babası Halit Kuşçu, atv'nin fenomen programı Müge Anlı'da aranıyor.
8 Haziran Müge Anlı yayınında işlenen ve ilginç iddiaların ortaya atıldığı konuda sır perdesi aralanmaya başlandı.
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını Halit Kuşçu'nun yakınları çaldı. 2006 yılında ortadan kaybolan ve o günden bu yana da kendisinden haber alınamayan adamın başına ne geldiği canlı yayında araştırıldı.
Birden fazla evlilik yapan Kuşçu'nun damadı tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü. Kuşçu'nun çocuklarının anlattıkları kan dondurdu.
Halit Kuşçu'nun kaybından kendisine borcu olan damat Mustafa sorumlu tutuldu. Damadın 18 bin TL borcu vermemek için kayınperderini katlettiği öne sürüldü.
Canlı yayına bağlanan Felek- Mustafa çiftinin şüpheli tavırları dikkat çekti.
Haklarındaki cinayet iddialarını reddeden çift ise, başkalarını suçladı.