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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Halit Kuşçu'yu damadı mı öldürdü? Düğüm Müge Anlı'da çözülüyor

GİRİŞ TARİHİ: 08.06.2023, 12:32 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.06.2023, 12:42
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Halit Kuşçu'yu damadı mı öldürdü? Düğüm çözülüyor
Halit Kuşçu'yu damadı mı öldürdü? Düğüm çözülüyor

17 yıldır kayıp olan 16 çocuk babası Halit Kuşçu, atv'nin fenomen programı Müge Anlı'da aranıyor.

Halit Kuşçu'yu damadı mı öldürdü? Düğüm çözülüyor
Halit Kuşçu'yu damadı mı öldürdü? Düğüm çözülüyor

8 Haziran Müge Anlı yayınında işlenen ve ilginç iddiaların ortaya atıldığı konuda sır perdesi aralanmaya başlandı.

Halit Kuşçu'yu damadı mı öldürdü? Düğüm çözülüyor
Halit Kuşçu'yu damadı mı öldürdü? Düğüm çözülüyor

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını Halit Kuşçu'nun yakınları çaldı. 2006 yılında ortadan kaybolan ve o günden bu yana da kendisinden haber alınamayan adamın başına ne geldiği canlı yayında araştırıldı.

Halit Kuşçu'yu damadı mı öldürdü? Düğüm çözülüyor
Halit Kuşçu'yu damadı mı öldürdü? Düğüm çözülüyor

Birden fazla evlilik yapan Kuşçu'nun damadı tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü. Kuşçu'nun çocuklarının anlattıkları kan dondurdu.

Halit Kuşçu'yu damadı mı öldürdü? Düğüm çözülüyor
Halit Kuşçu'yu damadı mı öldürdü? Düğüm çözülüyor

Halit Kuşçu'nun kaybından kendisine borcu olan damat Mustafa sorumlu tutuldu. Damadın 18 bin TL borcu vermemek için kayınperderini katlettiği öne sürüldü.

Halit Kuşçu'yu damadı mı öldürdü? Düğüm çözülüyor
Halit Kuşçu'yu damadı mı öldürdü? Düğüm çözülüyor

Canlı yayına bağlanan Felek- Mustafa çiftinin şüpheli tavırları dikkat çekti.

Halit Kuşçu'yu damadı mı öldürdü? Düğüm çözülüyor
Halit Kuşçu'yu damadı mı öldürdü? Düğüm çözülüyor

Haklarındaki cinayet iddialarını reddeden çift ise, başkalarını suçladı.

Halit Kuşçu'yu damadı mı öldürdü? Düğüm çözülüyor
Halit Kuşçu'yu damadı mı öldürdü? Düğüm çözülüyor

Müge Anlı İle Tatlı Sert'te işlenen Halit Kuşçu olayı nedir? 17 yıldır kayıp olan 16 çocuk babası Halit Kuşçu'nun para için damadı Mustafa tarafından öldürüldüğü iddiası programda tartılışıyor.

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