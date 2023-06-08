Halit Kuşçu'yu damadı mı öldürdü? Düğüm Müge Anlı'da çözülüyor

Halit Kuşçu'yu damadı mı öldürdü? Düğüm çözülüyor

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını Halit Kuşçu'nun yakınları çaldı. 2006 yılında ortadan kaybolan ve o günden bu yana da kendisinden haber alınamayan adamın başına ne geldiği canlı yayında araştırıldı.