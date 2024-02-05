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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Hasan Hüseyin Çelik cinayeti Müge Anlı'da çözüldü. Katil zanlısı cezaevine gönderildi

GİRİŞ TARİHİ: 05.02.2024, 10:38 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.02.2024, 11:06
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Hasan Hüseyin Çelik cinayeti Müge Anlı'da çözüldü. Katil zanlısı cezaevine gönderildi

Ankara Keçiören'de sırra kadem basan 50 yaşındaki 2 çocuk babası Hasan Hüseyin Çelik'in cinayete kurban gittiği kesinleşti. Yaklaşık 3 ay önce şüpheli şekilde ortadan kaybolan Çelik, atv'nin başarılı programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'te aranıyordu. Hasan Hüseyin Çelik'in öldürüldüğü sonra da yakıldığı ortaya çıktı. Çelik çiftinin kızları Şerife'nin cinayetle ilgisi var mı? İşte yaşanan son dakika gelişmeleri...

Hasan Hüseyin Çelik cinayeti Müge Anlı'da çözüldü. Katil zanlısı cezaevine gönderildi

Hasan Hüseyin Çelik'in sır dolu kaybı haftalardır Müge Anlı İle Tatlı Sert'te işleniyordu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı konuyu derinlemesine inceledi.

Hasan Hüseyin Çelik cinayeti Müge Anlı'da çözüldü. Katil zanlısı cezaevine gönderildi

Yayına gelen bilgiler doğrultusunda Çelik'in aracında görülen iki isme ulaşıldı.

Hasan Hüseyin Çelik cinayeti Müge Anlı'da çözüldü. Katil zanlısı cezaevine gönderildi

Uzun araştırmalar sonucunda iki kişinin Yalçın ve Yasin oldukları ortaya çıktı. Bu bilgiler ışığında cinayet kısa sürede çözüme kavuştu.

Hasan Hüseyin Çelik cinayeti Müge Anlı'da çözüldü. Katil zanlısı cezaevine gönderildi

Baş şüpheli Yasin Tıraş (22), cinayeti Mert isimli bir kişinin işlediğini iddia etti.

Hasan Hüseyin Çelik cinayeti Müge Anlı'da çözüldü. Katil zanlısı cezaevine gönderildi

Aylardır kendisinden haber alınamayan Çelik'in acımasızca öldürüldüğü, sonra da ıssız bir yerde yakıldığı ortaya çıktı. Hasan Hüseyin Çelik'in kartlarına el koyan ve paralarını harcayan Yasin Tıraş, cinayetle bir ilgisi olmadığını öne sürdü. Yasin Tıraş'ın gasp ettiği paralarla bongalow evlerinde sevgilisiyle birlikte lüks bir tatil yaptığı öğrenildi.

Hasan Hüseyin Çelik cinayeti Müge Anlı'da çözüldü. Katil zanlısı cezaevine gönderildi

Suç aleti silah evinde bulunan Tıraş; hırsızlık, oto hırsızlığı ve kasten adam öldürme suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hasan Hüseyin Çelik cinayeti Müge Anlı'da çözüldü. Katil zanlısı cezaevine gönderildi

Seher Çelik ve Şerife, Ankara Emniyeti'ne giderek ifade verdi. Şerife'nin cinayette ismi geçen kişilerin bir bağlantısı olup olmadığı inceliyor.

Hasan Hüseyin Çelik cinayeti Müge Anlı'da çözüldü. Katil zanlısı cezaevine gönderildi

Talihsiz adamın kül olan cansız bedeni gerekli işlemlerden sonra ailesine teslim edilecek.

Hasan Hüseyin Çelik cinayeti Müge Anlı'da çözüldü. Katil zanlısı cezaevine gönderildi

Müge Anlı bir dosyayı daha aydınlığa kavuşturdu. Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla 10.00'de atv'de

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