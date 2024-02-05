Hasan Hüseyin Çelik cinayeti Müge Anlı'da çözüldü. Katil zanlısı cezaevine gönderildi

Aylardır kendisinden haber alınamayan Çelik'in acımasızca öldürüldüğü, sonra da ıssız bir yerde yakıldığı ortaya çıktı. Hasan Hüseyin Çelik'in kartlarına el koyan ve paralarını harcayan Yasin Tıraş, cinayetle bir ilgisi olmadığını öne sürdü. Yasin Tıraş'ın gasp ettiği paralarla bongalow evlerinde sevgilisiyle birlikte lüks bir tatil yaptığı öğrenildi.