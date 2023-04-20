Hem aldatıldı hem dolandırıldı!

Sevgilisinin kendisinden aldığı paralarla lüks bir araç satın aldığını öne süren Nur Peri Önal, "Şimdi o arabanın değeri 1 milyon TL" dedi. Nur Peri Önal, "Sadece Hayrettin Gürlek değil, tüm ailesi benden para istedi. Annesi, oğlunun çok yakışıklı olduğunu söyleyerek 'bunun bir karşılığı olmalı' diyerek paramı aldı" sözlerini kullandı.