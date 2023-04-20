Hem aldatıldı hem dolandırıldı!

Evlenme vaadiyle kandırılarak 60 bin Euro'dan olan Nur Peri Önal, yaşadıklarını gözyaşları içinde Müge Anlı ile Tatlı Sert'te anlattı. Pedagog Nur Peri Önal, kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi Hayrettin Gürlek'in kendisini defalarca dolandırdığını iddia etti.
Sevgilisinin kendisinden aldığı paralarla lüks bir araç satın aldığını öne süren Nur Peri Önal, "Şimdi o arabanın değeri 1 milyon TL" dedi. Nur Peri Önal, "Sadece Hayrettin Gürlek değil, tüm ailesi benden para istedi. Annesi, oğlunun çok yakışıklı olduğunu söyleyerek 'bunun bir karşılığı olmalı' diyerek paramı aldı" sözlerini kullandı.
1 milyon 162 bin TL'sini kaybettiği ilişkide onlarca kez aldatıldığını söyleyen Nur Peri Önal, gözyaşı döktü.
İlişkiye başladığı dönemde Almanya'da çalıştığını ifade eden Önal, "Ben hayır kurumu değilim. Evlenmedi, vaktimi çaldı" diye konuştu.
atv ekranında Müge Anlı ile Tatlı Sert'e bağlanan Hayrettin Gürlek, Nur Peri Önal'ın kendisine para gönderdiğini kabul etti. Gürlek, "O parayı, Nur Peri'ye kiraladığımız eve eşya almak için kullandık" dedi.
Nur Peri Önal'dan şikayetçi olacağını dile getiren Hayrettin Gürlek, "Bu çözülemeyecek bir problem değil. Beni insanlara rezil etmek için bunu yapıyor" ifadelerini kullandı.
Taraflar arasında zaman zaman gerilim artarken Nur Peri Önal, "Ben bankamatik miyim sana para gönderdim? Ben Merkez Bankası mıyım" sorusunu yöneltti.
Hayrettin Gürlek'in anne ve babasının etkisi altında kaldığını öne süren Nur Peri Önal, Hayrettin'in ailesiyle de konuşmak istediğini söyledi.
Nur Peri Önal, "5 yıl evlilik için bekledim, 4 yıldır da paramı almak için bekliyorum" derken Müge Anlı, Hayrettin Gürlek'in programa katılmasını istedi.