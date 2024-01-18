ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
canli-yayin
CANLI YAYIN
atv Gün Ortası
 9

BİLDİRİMLER

  • Kuruluş Osman

    Kuruluş Osman

    YENİ FRAGMAN
  • Safir

    Safir

    YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri

    Kahvaltı Haberleri

    YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Osman

    Kuruluş Osman

    YENİ BÖLÜM
  • Aldatmak - 2. Fragman

    Aldatmak

    YENİ FRAGMAN
  • Aldatmak

    Aldatmak

    YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber

    atv Ana Haber

    YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane

    Mutfak Bahane

    YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası

    atv Gün Ortası

    YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Herkes bu konuyu konuşuyor! Müge Anlı o ölümün peşinde... Cinayet mi?

GİRİŞ TARİHİ: 18.01.2024, 12:42 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.01.2024, 12:59
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Herkes bu konuyu konuşuyor! Müge Anlı o ölümün peşinde... Cinayet mi?

Müge Anlı cinayetleri çözmeye devam ediyor. Müge Anlı İle Tatlı Sert son bölümünde Mehmet Ali Özdemir'in şüpheli kaybı üzerinde duran Müge Anlı konuyu derinlemesine inceliyor. Mehmet Ali Özdemir öldürüldü mü? Cinayet şüphesi... Müge Anlı'da neler oluyor?

Herkes bu konuyu konuşuyor! Müge Anlı o ölümün peşinde... Cinayet mi?

Hatay'da sırra kadem basan ve uzun süre kendisinden haber alınmayan Mehmet Ali Özdemir'in kaybının 21. gününde acı haber geldi.

Herkes bu konuyu konuşuyor! Müge Anlı o ölümün peşinde... Cinayet mi?

Çalılıkların dibinde cesedi bulunan Mehmet Ali Özdemir'in ölüm sebebi ise herkesi şoke etti.

Herkes bu konuyu konuşuyor! Müge Anlı o ölümün peşinde... Cinayet mi?

Ateşli silahla öldüğü kesinleşen Mehmet Ali Özdemir'in intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılmaya başlandı.

Herkes bu konuyu konuşuyor! Müge Anlı o ölümün peşinde... Cinayet mi?

Haftalardır işlenen konuda, Özdemir ailesi gelinleri Meryem ve yakınlarını suçladı.

Herkes bu konuyu konuşuyor! Müge Anlı o ölümün peşinde... Cinayet mi?

Cesedin yanındaki elma ve havuç detayının sırrı çözülmeye çalışıldı.

Herkes bu konuyu konuşuyor! Müge Anlı o ölümün peşinde... Cinayet mi?

Mehmet Ali Özdemir'in cesedinin ne kadar sürede çürüyeceği tahmin edilmek istendiği içi oraya yiyeceklerin konulduğu ihtimali üzerinde duruldu.

Herkes bu konuyu konuşuyor! Müge Anlı o ölümün peşinde... Cinayet mi?

Özdemir ailesi, evlilik yüzüğünü çıkaran Meryem'in bu ölümde parmağı olduğunu iddia etti.

Herkes bu konuyu konuşuyor! Müge Anlı o ölümün peşinde... Cinayet mi?

Meryem'in şüpheli davranışalarına dikkat çeken acılı aile, olayın aydınlatılmasını istedi.

Herkes bu konuyu konuşuyor! Müge Anlı o ölümün peşinde... Cinayet mi?

Mehmet Ali Özdemir intihar mı etti yoksa öldürüldü mü? Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla 10.00'da atv'de

DİĞER GALERİLER

ARAMA

CANLI YAYIN