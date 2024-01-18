Herkes bu konuyu konuşuyor! Müge Anlı o ölümün peşinde... Cinayet mi?

Müge Anlı cinayetleri çözmeye devam ediyor. Müge Anlı İle Tatlı Sert son bölümünde Mehmet Ali Özdemir'in şüpheli kaybı üzerinde duran Müge Anlı konuyu derinlemesine inceliyor. Mehmet Ali Özdemir öldürüldü mü? Cinayet şüphesi... Müge Anlı'da neler oluyor?
Hatay'da sırra kadem basan ve uzun süre kendisinden haber alınmayan Mehmet Ali Özdemir'in kaybının 21. gününde acı haber geldi.
Ateşli silahla öldüğü kesinleşen Mehmet Ali Özdemir'in intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılmaya başlandı.
Mehmet Ali Özdemir'in cesedinin ne kadar sürede çürüyeceği tahmin edilmek istendiği içi oraya yiyeceklerin konulduğu ihtimali üzerinde duruldu.