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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Herkes onu 'Merve' diye biliyor! Zekiye Yıldırım nerede?

GİRİŞ TARİHİ: 16.01.2024, 15:03 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.01.2024, 15:24
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Herkes onu 'Merve' diye biliyor! Zekiye Yıldırım nerede?

Çevresinde 'Merve' ismiyle bilinen Zekiye Yıldırım, yıllar önce oğluyla birlikte ortadan kayboldu. İzmir'in Buca ilçesinden oğlu Eymen ile birlikte sırra kadem basan Zekiye Yıldırım'dan hiçbir iz bulunamadı.

Herkes onu 'Merve' diye biliyor! Zekiye Yıldırım nerede?

Kız kardeşi Ayşe'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurmasıyla birlikte gündeme gelen konuda neler yaşandı? Hangi iddialar ortaya atıldı? İşte çevresinde Merve ismiyle bilinen Zekiye Yıldırım ile ilgili tüm detaylar...

Herkes onu 'Merve' diye biliyor! Zekiye Yıldırım nerede?

Zekiye Yıldırım'ın kız kardeşi Ayşe'nin iddiasına göre oldukça zorlu bir evlilik hayatı geçiren Zekiye, Ali isimli bir kişiyle evlendikten sonra ailesiyle ilişkisini kesti.

Herkes onu 'Merve' diye biliyor! Zekiye Yıldırım nerede?

Zekiye ve Ayşe'nin arasını bozduğu iddia edilen eski eş Ali'nin, Zekiye'nin ailesine "Kızınız kötü yola düştü" sözlerini kullandığı öne sürüldü.

Herkes onu 'Merve' diye biliyor! Zekiye Yıldırım nerede?

Ali'nin ayrıca "Kızınız yüzünden babam öldü" ifadelerini kullandığı ifade edildi.

Herkes onu 'Merve' diye biliyor! Zekiye Yıldırım nerede?

Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Zekiye Yıldırım'ın arkadaşı ise "Zekiye kuaför değildi. Masaj salonunda çalışıyordu. Orası da masaj salonu adı altında fuhuş yapılan bir yerdi. Mühürlenmişti. O mühür kırılarak tekrar kullanılıyordu. Ali, Zekiye'yi kimseyle görüştürmüyordu" sözlerini kullandı.

Herkes onu 'Merve' diye biliyor! Zekiye Yıldırım nerede?

Zekiye'yi Merve olarak tanıdığını dile getiren arkadaşı, "Zekiye'yi ben Merve olarak tanıyordum. Yasa dışı işler yapılan bir ortamda tanıştık. Ali'nin masaj salonu vardı ve orada fuhuş yaptırıyordu. Merve hamile kaldı. Ali çocuğu alıp Merve'yi atmak istiyordu" dedi.

Herkes onu 'Merve' diye biliyor! Zekiye Yıldırım nerede?

Ali'nin çalışanı olduğunu iddia eden bir tanık ise "Zekiye'yi 'Merve' olarak biliyoruz. Kötü bir maddeye düştüğünü, hatta öldüğünü duyduk. Maddenin etkisiyle öldüğü ya da intihar ettiği söyleniyor. Bir buçuk sene önce duyduk bunu" ifadelerini kullandı.

Herkes onu 'Merve' diye biliyor! Zekiye Yıldırım nerede?

Zekiye Yıldırım konusunun tüm detaylarıyla konuşulduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınla hafta içi her gün 10.00'da atv'de!

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