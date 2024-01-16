Herkes onu 'Merve' diye biliyor! Zekiye Yıldırım nerede?

Ali'nin çalışanı olduğunu iddia eden bir tanık ise "Zekiye'yi 'Merve' olarak biliyoruz. Kötü bir maddeye düştüğünü, hatta öldüğünü duyduk. Maddenin etkisiyle öldüğü ya da intihar ettiği söyleniyor. Bir buçuk sene önce duyduk bunu" ifadelerini kullandı.