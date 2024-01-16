Herkes onu 'Merve' diye biliyor! Zekiye Yıldırım nerede?

Çevresinde 'Merve' ismiyle bilinen Zekiye Yıldırım, yıllar önce oğluyla birlikte ortadan kayboldu. İzmir'in Buca ilçesinden oğlu Eymen ile birlikte sırra kadem basan Zekiye Yıldırım'dan hiçbir iz bulunamadı.
Kız kardeşi Ayşe'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurmasıyla birlikte gündeme gelen konuda neler yaşandı? Hangi iddialar ortaya atıldı? İşte çevresinde Merve ismiyle bilinen Zekiye Yıldırım ile ilgili tüm detaylar...
Zekiye Yıldırım'ın kız kardeşi Ayşe'nin iddiasına göre oldukça zorlu bir evlilik hayatı geçiren Zekiye, Ali isimli bir kişiyle evlendikten sonra ailesiyle ilişkisini kesti.
Zekiye ve Ayşe'nin arasını bozduğu iddia edilen eski eş Ali'nin, Zekiye'nin ailesine "Kızınız kötü yola düştü" sözlerini kullandığı öne sürüldü.
Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Zekiye Yıldırım'ın arkadaşı ise "Zekiye kuaför değildi. Masaj salonunda çalışıyordu. Orası da masaj salonu adı altında fuhuş yapılan bir yerdi. Mühürlenmişti. O mühür kırılarak tekrar kullanılıyordu. Ali, Zekiye'yi kimseyle görüştürmüyordu" sözlerini kullandı.
Zekiye'yi Merve olarak tanıdığını dile getiren arkadaşı, "Zekiye'yi ben Merve olarak tanıyordum. Yasa dışı işler yapılan bir ortamda tanıştık. Ali'nin masaj salonu vardı ve orada fuhuş yaptırıyordu. Merve hamile kaldı. Ali çocuğu alıp Merve'yi atmak istiyordu" dedi.
Ali'nin çalışanı olduğunu iddia eden bir tanık ise "Zekiye'yi 'Merve' olarak biliyoruz. Kötü bir maddeye düştüğünü, hatta öldüğünü duyduk. Maddenin etkisiyle öldüğü ya da intihar ettiği söyleniyor. Bir buçuk sene önce duyduk bunu" ifadelerini kullandı.
Zekiye Yıldırım konusunun tüm detaylarıyla konuşulduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınla hafta içi her gün 10.00'da atv'de!