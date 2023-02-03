Herkesi şaşkına çeviren ses kaydı

Ayşe İzci kızını aramak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. 41 yaşındaki Fatma Urdemir'i arıyor... 9 Aralık'ta Konya Meram'dan kaybolan kadından 55 gündür haber alınamıyor.
İlk eşinden iki, ikinci eşinden ise üç çocuğu olan kadından bir iz aranıyor! Okuma yazması olmadığını söyleyen anne Ayşe İzci kızının saf ve kandırılmaya müsait olduğunu söyledi.
Canlı yayına bağlanan izleyiciler Fatma Urdemir ve annesi hakkında şoke eden iddialarda bulundu. Geçmişte oğlunun üstüne iftira atarak para istediklerini söyleyen bir izleyici, "Para almak için yayına katıldılar" dedi.
Konya'da yaşayan 5 çocuk annesi ve 2 torun sahibi 41 yaşındaki Fatma Urdemir, 9 Aralık'ta kayıplara karışmıştı.
Canlı yayına bağlanan 41 yaşındaki Fatma Urdemir'in 26 yaşındaki sevgilisinin yanında olduğu ortaya çıktı.
Kaçtığı Muhammet adlı kişinin kendisine eziyet ettiğini söyleyen Fatma Urdemir, imam nikahı kıydıklarını açıkladı.