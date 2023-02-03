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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Herkesi şaşkına çeviren ses kaydı

GİRİŞ TARİHİ: 03.02.2023, 15:04 GÜNCELLEME TARİHİ: 03.02.2023, 15:08
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Herkesi şaşkına çeviren ses kaydı

Ayşe İzci kızını aramak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. 41 yaşındaki Fatma Urdemir'i arıyor... 9 Aralık'ta Konya Meram'dan kaybolan kadından 55 gündür haber alınamıyor.

Herkesi şaşkına çeviren ses kaydı

Müge Anlı'yı ve Ayşe İzci'yi endişendiren ise, genç kadının annesine attığı ses kaydı...

Herkesi şaşkına çeviren ses kaydı

Ses kaydında, ''anne beni kurtar ben kaçırıldım satılıyorum lütfen beni kurtar'' diyor.

Herkesi şaşkına çeviren ses kaydı

İlk eşinden iki, ikinci eşinden ise üç çocuğu olan kadından bir iz aranıyor! Okuma yazması olmadığını söyleyen anne Ayşe İzci kızının saf ve kandırılmaya müsait olduğunu söyledi.

Herkesi şaşkına çeviren ses kaydı

Canlı yayına bağlanan izleyiciler Fatma Urdemir ve annesi hakkında şoke eden iddialarda bulundu. Geçmişte oğlunun üstüne iftira atarak para istediklerini söyleyen bir izleyici, "Para almak için yayına katıldılar" dedi.

Herkesi şaşkına çeviren ses kaydı

Sosyal medyaya merakı olduğu anlaşılan Fatma Urdemir'in bir çok sayıda videosu ortaya çıktı.

Herkesi şaşkına çeviren ses kaydı

Konya'da yaşayan 5 çocuk annesi ve 2 torun sahibi 41 yaşındaki Fatma Urdemir, 9 Aralık'ta kayıplara karışmıştı.

Herkesi şaşkına çeviren ses kaydı

Canlı yayına bağlanan 41 yaşındaki Fatma Urdemir'in 26 yaşındaki sevgilisinin yanında olduğu ortaya çıktı.

Herkesi şaşkına çeviren ses kaydı

Kaçtığı Muhammet adlı kişinin kendisine eziyet ettiğini söyleyen Fatma Urdemir, imam nikahı kıydıklarını açıkladı.

Herkesi şaşkına çeviren ses kaydı

Annesi ile canlı yayında kucaklaşan genç kadın ve annesinin gözyaşları herkesi çok etkiledi.

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