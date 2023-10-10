Hikayesinin eksik yanı Müge Anlı'da tamamlandı

Müge Anlı programda dakikalar içerisinde Cem Koç'a müjdeli haberi verdi. Canlı yayına önce telefonla bağlanan anne Nazan Reyis "Bana Cem'in öldüğünü söylediler" demişti.
Nazan Reyis'in Cem'in babası ile ilgili itirafı herkesi şaşkına çevirdi. Cem'in babasının kendisine tecavüz ettiğini söylerken yayına bağlanan üvey anne ise bu iddiayı yalanladı.
Nazan Hanım oğlunun öldü bildiğini, misafirliğe gittiği gün kendisine kafayı taktığını ondan kaçtığını söyledi.
Zor günler geçirdiğini ifade eden kadın, oğlunun kendisini aramaya geldiğini görünce şok olduğunu söylerken Cem bunları bilmiyordum diyerek şaşkınlığını ifade etti.