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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Hikayesinin eksik yanı Müge Anlı'da tamamlandı

GİRİŞ TARİHİ: 10.10.2023, 11:50 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.10.2023, 11:51
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Hikayesinin eksik yanı Müge Anlı'da tamamlandı

Hiç görmediği annesini aramak için yayına gelmişti Cem Koç.

Hikayesinin eksik yanı Müge Anlı'da tamamlandı

Müge Anlı programda dakikalar içerisinde Cem Koç'a müjdeli haberi verdi. Canlı yayına önce telefonla bağlanan anne Nazan Reyis "Bana Cem'in öldüğünü söylediler" demişti.

Hikayesinin eksik yanı Müge Anlı'da tamamlandı

"En yakın zamanda geleceğim" diyerek Cem'le görüşeceğini söyleyen anne bugün canlı yayına geldi.

Hikayesinin eksik yanı Müge Anlı'da tamamlandı

Cem Koç ile hiç görmediği annesi Nazan Reyis, stüdyoda bir araya geldi.

Hikayesinin eksik yanı Müge Anlı'da tamamlandı

Cem ile annesinin kavuşma anında duygusal anlar yaşandı.

Hikayesinin eksik yanı Müge Anlı'da tamamlandı

Nazan Reyis, ''Ben kimsenin evine gelipte kocasını ayartmadım.'' dedi.

Hikayesinin eksik yanı Müge Anlı'da tamamlandı

Nazan Reyis'in Cem'in babası ile ilgili itirafı herkesi şaşkına çevirdi. Cem'in babasının kendisine tecavüz ettiğini söylerken yayına bağlanan üvey anne ise bu iddiayı yalanladı.

Hikayesinin eksik yanı Müge Anlı'da tamamlandı

Nazan Hanım oğlunun öldü bildiğini, misafirliğe gittiği gün kendisine kafayı taktığını ondan kaçtığını söyledi.

Hikayesinin eksik yanı Müge Anlı'da tamamlandı

Zor günler geçirdiğini ifade eden kadın, oğlunun kendisini aramaya geldiğini görünce şok olduğunu söylerken Cem bunları bilmiyordum diyerek şaşkınlığını ifade etti.

Hikayesinin eksik yanı Müge Anlı'da tamamlandı

Nazan Reyis, ''Cem'in babasından iki kere hamile kaldım, ilk bebeği aldırdım. İkincisinde yakalanınca aldıramadım ve Cem doğdu.'' ifadelerini kullandı.

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