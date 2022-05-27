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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

İki anne, Müge Anlı'da yüzleşti

GİRİŞ TARİHİ: 27.05.2022, 12:36 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.05.2022, 12:39
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İki anne, Müge Anlı'da yüzleşti

Gözüyaşlı bir anne daha Müge Anlı'nın kapısını çaldı...

İki anne, Müge Anlı'da yüzleşti

Oğlunun günlerdir kayıp olduğunu söyleyen Özlem Hanım'ın endişeli hali herkesi üzmüştü.

İki anne, Müge Anlı'da yüzleşti

Peki 17 yaşındaki oğlu neredeydi?

İki anne, Müge Anlı'da yüzleşti

18 yaşındaki kız arkadaşıyla beraber kaçtığı öğrenildi.

İki anne, Müge Anlı'da yüzleşti

İki anne, Müge Anlı'da yüzleşti...

İki anne, Müge Anlı'da yüzleşti

Karşılıklı birbirini suçlayan annelerin ortak noktaları çocuklarıydı.

İki anne, Müge Anlı'da yüzleşti

Özlem Hanım, genç kızın annesinin hiç ilgilenmediğini, sürekli olarak alkol aldığını iddia etti.

İki anne, Müge Anlı'da yüzleşti

Reyhan Hanım bu iddiaları yalanladı.

İki anne, Müge Anlı'da yüzleşti

Özlem Hanım'ın bir diğer iddiası ise, oğluna zarar verilmesiydi.

İki anne, Müge Anlı'da yüzleşti

Oğluna kim, neden zarar verecekti?

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