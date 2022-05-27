Gözüyaşlı bir anne daha Müge Anlı'nın kapısını çaldı... Oğlunun günlerdir kayıp olduğunu söyleyen Özlem Hanım'ın endişeli hali herkesi üzmüştü. Peki 17 yaşındaki oğlu neredeydi? 18 yaşındaki kız arkadaşıyla beraber kaçtığı öğrenildi. İki anne, Müge Anlı'da yüzleşti... Karşılıklı birbirini suçlayan annelerin ortak noktaları çocuklarıydı. Özlem Hanım, genç kızın annesinin hiç ilgilenmediğini, sürekli olarak alkol aldığını iddia etti. Reyhan Hanım bu iddiaları yalanladı. Özlem Hanım'ın bir diğer iddiası ise, oğluna zarar verilmesiydi. Oğluna kim, neden zarar verecekti? Karşılıklı iddialar, suçlamalar havada uçtu... Yayın sonrası sevindiren haber geldi... Müge Anlı'nın ekibi, Özlem Hanım'a müjdeyi akşamdan verdi. 17 ve 18 yaşındaki iki genç de bulunmuştu... Ayrı ayrı annelere haber verildi! İki anne de gözyaşlarını tutamadı... Salim Kürşat ve kız arkadaşı Fethiye'de bulundular! Bir aile daha programdan mutlu ayrıldı...