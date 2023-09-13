İki aydır kayıptı Müge Anlı bir saatte buldu!

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına dün 59 gündür annesini arayan 26 yaşındaki iki çocuk annesi Derya Sancak'ın gözyaşları konu oldu. Derya Sancak, dün canlı yayına gelerek 45 yaşındaki annesi Birsen Polat'tan 59 gündür haber alamadığını söyledi. 2 çocuk annesi Birsen Polat 16 Temmuz günü Ankara'da kaybolmuştu. Derya Sancak, annem memleketimiz Kars'ta düğünümüz olduğu için önce Ankara'ya akrabalarımızın yanına gitti. Daha sonra teyzemlerle düğüne gidip geri döndüler. Birkaç gün Ankara'da teyzemin yanında kalacağını geri döneceğini söyledi.
Kızımın ameliyatı vardı, yardıma ihtiyacım olduğu için annemi yanıma çağırdım. Teyzem, annemin otobüs bileti aldığını; evden İstanbul'a dönmek için çıktığını söyledi. Ama gelmeyince merak ettik ve daha sonra otobüs firmasına sorduğumda biletin alındığını ama annemin o otobüse binmediğini öğrendim. Annem daha önce de ara ara babama kızar, evden giderdi. Babamla ilişkileri duygusal olarak bitmiş durumda, kağıt üstünde evlilikleri var. Şimdi annemin ne yaptığını nereye gittiğini bilmiyorum. Yayından kısa bir süre sonra yayına bir izleyiciden ihbar geldi ve Birsen Hanım'ın iki aydır kendi mahallerinde yaşadığını söyledi.
İstanbul'a gideceğini söyleyip kaybolan Birsen Polat, yayın sonrası stüdyoya geldi. İhbar üzerine Müge Anlı ve ekibi verilen adrese gitti ve Birsen Hanım'ı verilen adreste buldular. Daha sonra Turkuvaz Medya Merkezi'ndeki Müge Anlı ile Tatlı Sert'in stüdyosuna gelerek ekiple konuştu. Polat, babalarıyla geçinemiyorum çok erken yaşta evlendim, başka bir hayat sürdürmek istiyorum ama çocuklarım bana anlayış göstermiyor. Yaşadığımı biliyorlar. Ben eşime de kızıma da söyledim. Çok çile çektim çocuklarım için sürdürdüm bu evliliği diyerek kızının kendisinden haberdar olduğunu, başka bir birlikteliği olduğunu söyledi.
Annesinin söyledikleri karşısında şok geçiren Derya ise annemin psikolojik olarak sağlıklı düşünebildiğine inanmıyorum. Birlikte olduğu kişi annemi yönlendiriyor, baskı kuruyor üstünde. O yüzden bugün stüdyoya gelmekten vazgeçti. Lütfen annemi o adamdan kurtarmam için yardım edin dedi. Birsen Polat'ın zorla tutulduğundan endişe eden Müge Anlı, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne seslendi. Yardım isteyerek kadının kurtarılmasını rica etti. Yayını ihbar kabul eden polis ekipleri Birsen Polat'ın bulunduğu adrese doğru harekete geçti. Alıkonulduğu kişinin evinde yasaklı maddeler bulundurduğu, evli ve iki çocuğu olduğu Polat'ı psikolojik baskıyla yanında zorla tuttuğu ortaya çıktı.