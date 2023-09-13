İki aydır kayıptı Müge Anlı bir saatte buldu!

Kızımın ameliyatı vardı, yardıma ihtiyacım olduğu için annemi yanıma çağırdım. Teyzem, annemin otobüs bileti aldığını; evden İstanbul'a dönmek için çıktığını söyledi. Ama gelmeyince merak ettik ve daha sonra otobüs firmasına sorduğumda biletin alındığını ama annemin o otobüse binmediğini öğrendim. Annem daha önce de ara ara babama kızar, evden giderdi. Babamla ilişkileri duygusal olarak bitmiş durumda, kağıt üstünde evlilikleri var. Şimdi annemin ne yaptığını nereye gittiğini bilmiyorum. Yayından kısa bir süre sonra yayına bir izleyiciden ihbar geldi ve Birsen Hanım'ın iki aydır kendi mahallerinde yaşadığını söyledi.