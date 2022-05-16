İki çocuk babası Uğur Kahraman ölüme nasıl gitti?

Uğur Kahraman ile ilgili sıcak gelişme! Eski kayınpederi gözaltına alınmıştı. Kaybının 18. Gününde öldürüldüğü ortaya çıktı! Eski kayınpederi cinayeti itiraf etti... 2 yıl önce ayrıldığı eşinin babası adliyeye götürülürken, ''kızım için yaptım dedi'' Damadının, kızını uyuşturucuya alıştırdığını iddia etti... Polis sorgusunda cinayeti itiraf eden adamın en son aracına binmişti Uğur Kahraman... Cinayette tüyler ürperten detaylar... Uğur'u kendi silahıyla başından vurarak öldürdüğünü söyledi! Uğur'un cenazesini anne ve babasının apartman boşluğuna attı... Uğur'un cenazesini varile koymak için yabancı uyruklu kişilerden yardım aldığını söyledi! Aile gelen acı haberle yıkıldı... Uğur Kahraman için evinin önünde helallik alındı. Gözyaşları içinde defnedildi genç adam. Ondan geriye kalansa 2 küçük çocuk, bir de acılı bir aileydi... Katil zanlısı cezaevine gönderilirken, Müge Anlı'da bir dosya daha kapanmış oldu!