İmzaladığı senetle tüm birikiminden oldu

Gülseren Hanım da bu iddiayı doğruladı ve Mehmet Hoca diye birini tanımadığını söyledi. Müge Anlı ekibine söyledikleri şaşırttı. ''Elimin üzerinde Allah'ın imzası var. Ben seçilmiş kişiyim, her erkeği etkileyecek alımlı muhteşem kadınım''