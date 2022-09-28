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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

İmzaladığı senetle tüm birikiminden oldu

Gülseren Çınar'ın yeni hayat vaadi ile dağılan yuvası

GİRİŞ TARİHİ: 28.09.2022, 16:12 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.09.2022, 16:15
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İmzaladığı senetle tüm birikiminden oldu

Müge Anlı İle Tatlı Sert'te annesi Gülseren Çınar'ı aramaya gelmişti. 56 Yaşındaki Gülseren Çınar Aydın'da kaybolmuştu. Kızı Yasemin ise annesini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu.

İmzaladığı senetle tüm birikiminden oldu

Yasemin Hanım'ın iddiasına göre, tanıştığı bir hocanın Gülseren Çınar'a " Sende tılsımlar var, onun etkisindesin." Demesi üzerine Gülseren Çınar bulunduğu yerden tüm birikimiyle ayrılmıştı.

İmzaladığı senetle tüm birikiminden oldu

Yasemin Çınar, annesi ve babasının Almanya'da yaşadıklarını herşeyin iyi olduğunu, bir gün Aydın'a gittiğinde tüm birikimleri ev ve arsalarını satarak kayıplara karıştığını anlattı.

İmzaladığı senetle tüm birikiminden oldu

Gülseren Çınar'ın hocaya inanarak ne dediyse yerine getirdiğini söyledi. Müge Anlı ekibi ise Gülseren Çınar'ı buldu. 28 Eylül Müge Anlı programında buluşan anne ile kız duygusal anlar yaşadı.

İmzaladığı senetle tüm birikiminden oldu

Canlı yayında kavuşan anne- kızın arasında kısa süreli bir gerginlik oldu. Anne Gülseren Hanım, 6 senedir kızını görmediğini, istese kendisini görebileceğini söyledi.

İmzaladığı senetle tüm birikiminden oldu

İmzaladığı senetle tüm birikiminden oldu

Yasemin Hanım ise, annesine ulaşamadığını sürekli aradığını anlattı. Müge Anlı'nın sorusu üzerine 20 milyonluk senet imzaladığı ortaya çıktı.

İmzaladığı senetle tüm birikiminden oldu

Sorularla köşeye sıkışan Gülseren Hanım neden imzaladığını söylemedi. Kızı Yasemin Hanım tehdit edildiğinden şüphelendiğini açıkladı.

İmzaladığı senetle tüm birikiminden oldu

Gülseren Hanım yıllarda eşinden psikolojik baskıya uğradığını, korktuğunu ve yalnız kalmak istediğini söyledi. İddiaların odağındaki kişi canlı yayına bağlandı ve Gülseren Hanımı tanımadığını söyledi.

İmzaladığı senetle tüm birikiminden oldu

Gülseren Hanım da bu iddiayı doğruladı ve Mehmet Hoca diye birini tanımadığını söyledi. Müge Anlı ekibine söyledikleri şaşırttı. ''Elimin üzerinde Allah'ın imzası var. Ben seçilmiş kişiyim, her erkeği etkileyecek alımlı muhteşem kadınım''

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