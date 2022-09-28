İmzaladığı senetle tüm birikiminden oldu

Müge Anlı İle Tatlı Sert'te annesi Gülseren Çınar'ı aramaya gelmişti. 56 Yaşındaki Gülseren Çınar Aydın'da kaybolmuştu. Kızı Yasemin ise annesini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu.
Yasemin Hanım'ın iddiasına göre, tanıştığı bir hocanın Gülseren Çınar'a " Sende tılsımlar var, onun etkisindesin." Demesi üzerine Gülseren Çınar bulunduğu yerden tüm birikimiyle ayrılmıştı.
Yasemin Çınar, annesi ve babasının Almanya'da yaşadıklarını herşeyin iyi olduğunu, bir gün Aydın'a gittiğinde tüm birikimleri ev ve arsalarını satarak kayıplara karıştığını anlattı.
Gülseren Çınar'ın hocaya inanarak ne dediyse yerine getirdiğini söyledi. Müge Anlı ekibi ise Gülseren Çınar'ı buldu. 28 Eylül Müge Anlı programında buluşan anne ile kız duygusal anlar yaşadı.
Canlı yayında kavuşan anne- kızın arasında kısa süreli bir gerginlik oldu. Anne Gülseren Hanım, 6 senedir kızını görmediğini, istese kendisini görebileceğini söyledi.
Yasemin Hanım ise, annesine ulaşamadığını sürekli aradığını anlattı. Müge Anlı'nın sorusu üzerine 20 milyonluk senet imzaladığı ortaya çıktı.
Sorularla köşeye sıkışan Gülseren Hanım neden imzaladığını söylemedi. Kızı Yasemin Hanım tehdit edildiğinden şüphelendiğini açıkladı.
Gülseren Hanım yıllarda eşinden psikolojik baskıya uğradığını, korktuğunu ve yalnız kalmak istediğini söyledi. İddiaların odağındaki kişi canlı yayına bağlandı ve Gülseren Hanımı tanımadığını söyledi.