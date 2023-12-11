İnanılmaz iddia: "Babamı o ilaçlarla öldürecek!"

atv'nin izlenme rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e Ersin Ailesi'nin anlaşmazlığı damga vurdu. 73 yaşındaki babası Alir Ersin'in yaptığı evliliğin tehlikeli olduğunu düşünen Ayden Ersin, Müge Anlı'dan yardım istedi.
Babasının evlendiği Özbekistan asıllı kadının, para için bu yuvayı kurduğunu öne süren Ayden Ersin'in iddiaları akılları karıştırdı.
İstanbul Arnavutköy'de yaşayan babasının kalp hastası olduğunu ifade eden kızı, "İsmini Sümeyye olarak değiştiren ancak gerçekte Dilber olan bu kadın, cinsel gücü artırıcı ilaçlarla babama kalp krizi geçirtecek" iddiasında bulundu.
Babasının yeni eşinin, daha önce beraber yaşadığı bir kişiyi cinsel güce yönelik ilaçlar kullanmaya zorlayarak ölümüne sebep olduğunu öne süren Ayden Ersin, babasının da aynı kaderi yaşamamasını istedi.
Babasının önemli bir mal varlığı olduğunu belirten Ersin, "Daireler, araziler ve birçok mal var. O yüzden babamın can güvenliğinin tehdit altında olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Uzun uğraşlar sonunda atv mikrofonuna konuşan Ali Ersin ise kızının iddialarının yalan olduğunu öne sürdü.
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te baba - kız arasında sert tartışmalar yaşanırken gelen telefon bağlantıları da olayın seyrini değiştirdi.