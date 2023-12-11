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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

İnanılmaz iddia: "Babamı o ilaçlarla öldürecek!"

GİRİŞ TARİHİ: 11.12.2023, 13:48 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.12.2023, 14:08
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İnanılmaz iddia: "Babamı o ilaçlarla öldürecek!"

atv'nin izlenme rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e Ersin Ailesi'nin anlaşmazlığı damga vurdu. 73 yaşındaki babası Alir Ersin'in yaptığı evliliğin tehlikeli olduğunu düşünen Ayden Ersin, Müge Anlı'dan yardım istedi.

İnanılmaz iddia: "Babamı o ilaçlarla öldürecek!"

Babasının evlendiği Özbekistan asıllı kadının, para için bu yuvayı kurduğunu öne süren Ayden Ersin'in iddiaları akılları karıştırdı.

İnanılmaz iddia: "Babamı o ilaçlarla öldürecek!"

İstanbul Arnavutköy'de yaşayan babasının kalp hastası olduğunu ifade eden kızı, "İsmini Sümeyye olarak değiştiren ancak gerçekte Dilber olan bu kadın, cinsel gücü artırıcı ilaçlarla babama kalp krizi geçirtecek" iddiasında bulundu.

İnanılmaz iddia: "Babamı o ilaçlarla öldürecek!"

Babasının yeni eşinin, daha önce beraber yaşadığı bir kişiyi cinsel güce yönelik ilaçlar kullanmaya zorlayarak ölümüne sebep olduğunu öne süren Ayden Ersin, babasının da aynı kaderi yaşamamasını istedi.

İnanılmaz iddia: "Babamı o ilaçlarla öldürecek!"

Babasının önemli bir mal varlığı olduğunu belirten Ersin, "Daireler, araziler ve birçok mal var. O yüzden babamın can güvenliğinin tehdit altında olduğunu düşünüyoruz" dedi.

İnanılmaz iddia: "Babamı o ilaçlarla öldürecek!"

Uzun uğraşlar sonunda atv mikrofonuna konuşan Ali Ersin ise kızının iddialarının yalan olduğunu öne sürdü.

İnanılmaz iddia: "Babamı o ilaçlarla öldürecek!"

Ali Ersin, "Doğru can güvenliğim yok ama bunun sebebi çocuklarım" sözlerini kullandı.

İnanılmaz iddia: "Babamı o ilaçlarla öldürecek!"

Sümeyye ismini kullanan Dilber Hanım da iddiaların doğru olmadığını öne sürdü.

İnanılmaz iddia: "Babamı o ilaçlarla öldürecek!"

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te baba - kız arasında sert tartışmalar yaşanırken gelen telefon bağlantıları da olayın seyrini değiştirdi.

İnanılmaz iddia: "Babamı o ilaçlarla öldürecek!"

Birsen Hanım'ın birçok evlilik yaptığı iddiası stüdyodakileri şaşırtırken Ali Ersin, "Biz noterde mal paylaşımı yaptık" diye konuştu.

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