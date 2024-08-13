İşkence yapıldı, tecavüz edildi, öldürüldü. Zihinsel engelli Elnare Kızmaz'a ait kemikler bulundu.

Balıkesir'de şüpheli şekilde kayıplara karışan Elnare Kızmaz olayı hala hafızalarındaki yerini koruyor. Yıllarca şiddet gören, işkenceye maruz kalan, tecavüze uğrayan zihinsel engelli kadının yaşadıkları kan dondurdu. Elnare Kızmaz olayı nedir?
Talihsiz kadın son olarak Balıkesir'in Ören köyünde kameralara yansımış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı.
Engelli kadının yaşadığı köyde 35 kişi tarafından tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Kocası Ahmet Kızmaz tarafından başka erkeklerle görüşmeye zorlandığı öne sürülen kadının öldürülmüş olabileceği düşünülüyordu.
Köy ahalisi istismarı gizlemek için yalan ifadeler verse de araştırmacı gazeteci Müge Anlı gerçeklerin adım adım peşindeydi.
Elnare Kızmaz olayında 3 kişinin ismi geçiyordu. Mustafa isimli erkeğin evine götüren Muzaffer Deniz, kayınbirader İsmail Kızmaz ve Ercan Öksüz'ün gözaltına alındı.
Elnare'nin kaybolmadan önce istismara uğradığına yönelik açılan soruşturmada DNA'sı eşleşen Muzaffer Deniz tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aylarca Elnare'ye ait bir iz arayan görevli ekipler köyün yakınlarında kafatası ve kemiklere ulaştı.