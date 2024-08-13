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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

İşkence yapıldı, tecavüz edildi, öldürüldü. Zihinsel engelli Elnare Kızmaz'a ait kemikler bulundu.

GİRİŞ TARİHİ: 13.08.2024, 15:45 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.08.2024, 16:01
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İşkence yapıldı, tecavüz edildi, öldürüldü. Zihinsel engelli Elnare Kızmaz'a ait kemikler bulundu.

Balıkesir'de şüpheli şekilde kayıplara karışan Elnare Kızmaz olayı hala hafızalarındaki yerini koruyor. Yıllarca şiddet gören, işkenceye maruz kalan, tecavüze uğrayan zihinsel engelli kadının yaşadıkları kan dondurdu. Elnare Kızmaz olayı nedir?

İşkence yapıldı, tecavüz edildi, öldürüldü. Zihinsel engelli Elnare Kızmaz'a ait kemikler bulundu.

Aynure Kaçıran, 2 çocuk annesi olan ablası Elnare Kızmaz'ı aramak için Müge Anlı'dan yardım istedi.

İşkence yapıldı, tecavüz edildi, öldürüldü. Zihinsel engelli Elnare Kızmaz'a ait kemikler bulundu.

Talihsiz kadın son olarak Balıkesir'in Ören köyünde kameralara yansımış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

İşkence yapıldı, tecavüz edildi, öldürüldü. Zihinsel engelli Elnare Kızmaz'a ait kemikler bulundu.

Engelli kadının yaşadığı köyde 35 kişi tarafından tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Kocası Ahmet Kızmaz tarafından başka erkeklerle görüşmeye zorlandığı öne sürülen kadının öldürülmüş olabileceği düşünülüyordu.

İşkence yapıldı, tecavüz edildi, öldürüldü. Zihinsel engelli Elnare Kızmaz'a ait kemikler bulundu.

Köy ahalisi istismarı gizlemek için yalan ifadeler verse de araştırmacı gazeteci Müge Anlı gerçeklerin adım adım peşindeydi.

İşkence yapıldı, tecavüz edildi, öldürüldü. Zihinsel engelli Elnare Kızmaz'a ait kemikler bulundu.

Elnare Kızmaz olayında 3 kişinin ismi geçiyordu. Mustafa isimli erkeğin evine götüren Muzaffer Deniz, kayınbirader İsmail Kızmaz ve Ercan Öksüz'ün gözaltına alındı.

İşkence yapıldı, tecavüz edildi, öldürüldü. Zihinsel engelli Elnare Kızmaz'a ait kemikler bulundu.

Elnare'nin kaybolmadan önce istismara uğradığına yönelik açılan soruşturmada DNA'sı eşleşen Muzaffer Deniz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İşkence yapıldı, tecavüz edildi, öldürüldü. Zihinsel engelli Elnare Kızmaz'a ait kemikler bulundu.

Olayda DNA örneği alınan Seyfettin Kara ise intihar etti.

İşkence yapıldı, tecavüz edildi, öldürüldü. Zihinsel engelli Elnare Kızmaz'a ait kemikler bulundu.

Aylarca Elnare'ye ait bir iz arayan görevli ekipler köyün yakınlarında kafatası ve kemiklere ulaştı.

İşkence yapıldı, tecavüz edildi, öldürüldü. Zihinsel engelli Elnare Kızmaz'a ait kemikler bulundu.

Bulunan kemiklerin Elnare Kızmaz'a ait olduğu ortaya çıktı.

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