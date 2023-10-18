Küçük Müslüme Yağal'ın dedesinin cezası belli oldu

Kaybından 10 gün sonra yaşadıkları çadıra 5 kilometre uzaklıktaki dağlık bir alanda ölü olarak bulunmuştu.
Kendini savunamayacak yakın akrabayı bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak amacıyla kasten öldürme, çocuğu nitelikli cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı, cinsel amaçla cebir tehdit veya hile kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılma ve suçluyu kayırma, suçu azmettirme suçlarından tutukluydu.
8. kez hakim karşısına çıkan Hasan Yağal, karar duruşmasında mahkeme dede Hasan Yağal'ın torunu Müslüme'ye yönelik isnat edilen tüm suçlardan delil yetersizliği nedeniyle beraatine karar verdi.
Ancak Müslüme'nin annesi olan gelini Selvi Yağal'a yönelik nitelikli cinsel saldırı suçundan 28 yıl.
Bu ilişkiden dünyaya gelen ve torunu olarak bilinirken yargılama sırasında biyolojik olarak kızı olduğu ortaya çıkan A. Y.'ye yönelik sarkıntılık suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarpıtıldı.