Kaçırıldığı düşünülüyordu, gerçek herkesi şoke etti!

Baba yarısı bildiği eniştesi tarafından alı konulan kızları Kezban'a seslenen yürüme engelli baba, "Kızım, ne olursa olsun gel. Kapımız sana açık" dedi. Müge Anlı'ya seslenen acılı baba, "Kızımı Hüseyin'in elinden kurtar" ifadelerini kullandı.