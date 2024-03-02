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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Kaçırıldığı düşünülüyordu, gerçek herkesi şoke etti!

GİRİŞ TARİHİ: 02.03.2024, 12:26 GÜNCELLEME TARİHİ: 02.03.2024, 12:40
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Kaçırıldığı düşünülüyordu, gerçek herkesi şoke etti!

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan Hacer Dursun, 25 yıllık eşinin evlat yerine koydukları yeğenleri Kezban Ünal'ı kaçırdığı iddiası ile Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.

Kaçırıldığı düşünülüyordu, gerçek herkesi şoke etti!

Kezban, 5 yaşından beri hala Hacer Dursun'un evinde yaşıyordu. Hala Hacer Dursun, 21 yaşındaki yeğeni Kezban'ı 50 yaşındaki kocasının kaçırdığını söyledi.

Kaçırıldığı düşünülüyordu, gerçek herkesi şoke etti!

Hala Hacer, Kezban'ın babasının yürüme engelli olduğunu, bu nedenle kızlarını arama noktasında çaresiz kaldıklarını söyledi.

Kaçırıldığı düşünülüyordu, gerçek herkesi şoke etti!

Baba yarısı bildiği eniştesi tarafından alı konulan kızları Kezban'a seslenen yürüme engelli baba, "Kızım, ne olursa olsun gel. Kapımız sana açık" dedi. Müge Anlı'ya seslenen acılı baba, "Kızımı Hüseyin'in elinden kurtar" ifadelerini kullandı.

Kaçırıldığı düşünülüyordu, gerçek herkesi şoke etti!

Baba yarısı bildiği eniştesi tarafından kaçırıldığı düşünülen ve kayıp olarak aranan Kezban Ünal hakkındaki gerçek çok geçmeden canlı yayında ortaya çıktı.

Kaçırıldığı düşünülüyordu, gerçek herkesi şoke etti!

Kaybının 45'inci gününde Müge Anlı'da bulunan Kezban hakkındaki gerçekleri gün yüzüne çıkaran yine araştırmacı gazeteci Müge Anlı oldu.

Kaçırıldığı düşünülüyordu, gerçek herkesi şoke etti!

Genç kızın kayıp olmadığı, Hacer Dursun'un kocası Hüseyin Dursun ile Antalya'ya kaçtığı anlaşıldı.

Kaçırıldığı düşünülüyordu, gerçek herkesi şoke etti!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda 17 yıldır kendisine emek veren Hacer, yeğeni Kezban ve Hacer'in kocası Hüseyin canlı yayında yüzleşti.

Kaçırıldığı düşünülüyordu, gerçek herkesi şoke etti!

İddiaların odağındaki Hüseyin'in yaptığı açıklamalar herkesi şoke etti.

Kaçırıldığı düşünülüyordu, gerçek herkesi şoke etti!

25 yıllık eşi Hacer'den boşanmak istediğini söyleyen Hüseyin, ayrıldıktan sonra 17 yıldır babası gibi büyüttüğü 21 yaşındaki Kezban ile nikah kıymak istediğini söyledi.

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