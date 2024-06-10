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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Katıldığı Müge Anlı programıyla tanınan Zeynep Ergül şimdi ne yapıyor?

GİRİŞ TARİHİ: 10.06.2024, 15:10 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.06.2024, 16:04
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Katıldığı Müge Anlı programıyla tanınan Zeynep Ergül şimdi ne yapıyor?

Zeynep Ergül... Türkiye onu katıldığı Müge Anlı İle Tatlı Sert programıyla tanıdı. "Kızım fakir olduğum için beni beğenmiyor!" dedi, yürekleri dağladı ama hikayesi çok başka çıktı. 19 yaşındaki Fatma Bozkurt bildiklerini anlattı milyonlar şoka girdi. Kimilerine göre suç makinesi kimisine göre hatalarına rağmen samimi biriydi. Müge Anlı'nın gerçekleri tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdiği cinayette ava giderken avlanan Zeynep Ergül şimdi ne yapıyor?

Katıldığı Müge Anlı programıyla tanınan Zeynep Ergül şimdi ne yapıyor?

Silah kaçakcılığı, dolandırıcılık, cinayete yardım ve yataklık etmeye kadar birçok suç sayılan olayda adı geçti. Zeynep Ergül'ün 2017 yılında şüpheli şekilde ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Muhammer Elbay'in cinayetiyle ilgili ailesine gözdağı vermek için programa katıldığı ortaya çıktı.

Katıldığı Müge Anlı programıyla tanınan Zeynep Ergül şimdi ne yapıyor?

Zeynep Ergül'ün eşim,ben ve ağabeyim "Evimin yanındaki bahçeye Mehmet'i gömdük. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar. Müge Anlı bile aradı bulamadı!" dediği iddia ediliyordu.

Katıldığı Müge Anlı programıyla tanınan Zeynep Ergül şimdi ne yapıyor?

Zeynep Ergül suçlamaları kabul etmese de eski eş Ercan Bozkurt ifadesinde Mehmet Muharrem Elbay cinayetini detaylarıyla anlattı.

Katıldığı Müge Anlı programıyla tanınan Zeynep Ergül şimdi ne yapıyor?

Kayıp dosyasından cinayet soruşturmasına dönüşen olaylar sonucunda ağabey Cahit Ergül tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Katıldığı Müge Anlı programıyla tanınan Zeynep Ergül şimdi ne yapıyor?

Zeynep Ergül ise, 4 yıl hapis cezası aldı yaklaşık iki sene cezaevinde yattı, çıktı. Ergül özgürlüğüne kavuştu.

Katıldığı Müge Anlı programıyla tanınan Zeynep Ergül şimdi ne yapıyor?

Zeynep Ergül, hala tanınan bir isim olmaya devam ediyor.

Katıldığı Müge Anlı programıyla tanınan Zeynep Ergül şimdi ne yapıyor?

Müge Anlı'ya verdiği cevaplarla akıllara kazınan Zeynep Ergül hem güldüren hem düşündüren sözlerini anımsamaya ne dersiniz?

Katıldığı Müge Anlı programıyla tanınan Zeynep Ergül şimdi ne yapıyor?

Ektiği kenevirleri marul sandığını söylemişti. Şeker kız Candy'i izlerken abisi onu dövdüğü için travmalar yaşamıştı.

Katıldığı Müge Anlı programıyla tanınan Zeynep Ergül şimdi ne yapıyor?

Ergül özlü sözleri de çok seviyordu. "Taş yere düşmeden çıngırdar mı?", Beni kınayan benim gömleğimi giysin" sözleriyle hafızalara kazındı. "Cenneti kazanmak kolay değil Müge abla" sözleri de izleyiciyi şaşırttı.

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