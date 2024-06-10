Katıldığı Müge Anlı programıyla tanınan Zeynep Ergül şimdi ne yapıyor?

Zeynep Ergül... Türkiye onu katıldığı Müge Anlı İle Tatlı Sert programıyla tanıdı. "Kızım fakir olduğum için beni beğenmiyor!" dedi, yürekleri dağladı ama hikayesi çok başka çıktı. 19 yaşındaki Fatma Bozkurt bildiklerini anlattı milyonlar şoka girdi. Kimilerine göre suç makinesi kimisine göre hatalarına rağmen samimi biriydi. Müge Anlı'nın gerçekleri tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdiği cinayette ava giderken avlanan Zeynep Ergül şimdi ne yapıyor?