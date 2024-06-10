Katıldığı Müge Anlı programıyla tanınan Zeynep Ergül şimdi ne yapıyor?

Zeynep Ergül... Türkiye onu katıldığı Müge Anlı İle Tatlı Sert programıyla tanıdı. "Kızım fakir olduğum için beni beğenmiyor!" dedi, yürekleri dağladı ama hikayesi çok başka çıktı. 19 yaşındaki Fatma Bozkurt bildiklerini anlattı milyonlar şoka girdi. Kimilerine göre suç makinesi kimisine göre hatalarına rağmen samimi biriydi. Müge Anlı'nın gerçekleri tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdiği cinayette ava giderken avlanan Zeynep Ergül şimdi ne yapıyor?
Silah kaçakcılığı, dolandırıcılık, cinayete yardım ve yataklık etmeye kadar birçok suç sayılan olayda adı geçti. Zeynep Ergül'ün 2017 yılında şüpheli şekilde ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Muhammer Elbay'in cinayetiyle ilgili ailesine gözdağı vermek için programa katıldığı ortaya çıktı.
Zeynep Ergül'ün eşim,ben ve ağabeyim "Evimin yanındaki bahçeye Mehmet'i gömdük. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar. Müge Anlı bile aradı bulamadı!" dediği iddia ediliyordu.
Zeynep Ergül suçlamaları kabul etmese de eski eş Ercan Bozkurt ifadesinde Mehmet Muharrem Elbay cinayetini detaylarıyla anlattı.
Kayıp dosyasından cinayet soruşturmasına dönüşen olaylar sonucunda ağabey Cahit Ergül tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zeynep Ergül ise, 4 yıl hapis cezası aldı yaklaşık iki sene cezaevinde yattı, çıktı. Ergül özgürlüğüne kavuştu.
Müge Anlı'ya verdiği cevaplarla akıllara kazınan Zeynep Ergül hem güldüren hem düşündüren sözlerini anımsamaya ne dersiniz?
Ektiği kenevirleri marul sandığını söylemişti. Şeker kız Candy'i izlerken abisi onu dövdüğü için travmalar yaşamıştı.