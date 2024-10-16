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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Kayıp anneleri Zeynep Uğuz’u Müge Anlı’da buldular

GİRİŞ TARİHİ: 16.10.2024, 15:21 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.10.2024, 15:25
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Kayıp anneleri Zeynep Uğuz’u Müge Anlı’da buldular

Zeynep Uğuz'un çocukları Neslihan ve Mehmet, kayıp anneleri Zeynep Uğuz ve eşi Ercan Uğuz'un atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert"e bulunmaları için başvuruda bulundu.

Kayıp anneleri Zeynep Uğuz’u Müge Anlı’da buldular

Çocuklar, Zeynep Uğuz'un 6 ay önce evlendiği Ercan Uğuz ile birlikte kaybolduğunu bildirdi.

Kayıp anneleri Zeynep Uğuz’u Müge Anlı’da buldular

Öte yandan, çiftin 68 AG 616 plakalı araçla Aydın'a giriş yaptıkları tespit edildi; ancak Aydın'dan çıkışlarına dair hiçbir iz bulunamadı.

Kayıp anneleri Zeynep Uğuz’u Müge Anlı’da buldular

Çocuklar, Zeynep Uğuz'un 6 ay önce evlendiği Ercan Uğuz ile birlikte kaybolduğunu bildirdi.

Kayıp anneleri Zeynep Uğuz’u Müge Anlı’da buldular

Programın devamında Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp kadını bulmak için harekete geçti.

Kayıp anneleri Zeynep Uğuz’u Müge Anlı’da buldular

Yapılan çalışmalar sonucunda, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın paylaştığı bilgilere göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kayıp çift Zeynep ve Ercan Uğuz'u Didim'deki evlerinde buldu.

Kayıp anneleri Zeynep Uğuz’u Müge Anlı’da buldular

Ardından çift, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Kayıp anneleri Zeynep Uğuz’u Müge Anlı’da buldular

Anlı, Zeynep Uğuz'un telefonunun üç gündür bozuk olduğunu, eşinin hattının ise yurt dışı hattı olduğu için kimseyi arayamadığını aktardı.

Kayıp anneleri Zeynep Uğuz’u Müge Anlı’da buldular

Çocukları Neslihan ve Mehmet, annelerinin bulundukları haberine büyük sevinç gösterirken, Zeynep Uğuz da canlı yayına telefonla katıldı.

Kayıp anneleri Zeynep Uğuz’u Müge Anlı’da buldular

Annelerinden haber alan çocuklar, canlı yayında büyük bir sevinç yaşadı.

Zeynep Uğuz'un ifadeleri şöyle oldu: "İyiyim, merak etmeyin. Benim telefonum bozuldu. Bugün tamirden almaya gidecektik, ekipler geldi."

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