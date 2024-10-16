Kayıp anneleri Zeynep Uğuz’u Müge Anlı’da buldular

Zeynep Uğuz'un çocukları Neslihan ve Mehmet, kayıp anneleri Zeynep Uğuz ve eşi Ercan Uğuz'un atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert"e bulunmaları için başvuruda bulundu.
Öte yandan, çiftin 68 AG 616 plakalı araçla Aydın'a giriş yaptıkları tespit edildi; ancak Aydın'dan çıkışlarına dair hiçbir iz bulunamadı.
Yapılan çalışmalar sonucunda, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın paylaştığı bilgilere göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kayıp çift Zeynep ve Ercan Uğuz'u Didim'deki evlerinde buldu.
Anlı, Zeynep Uğuz'un telefonunun üç gündür bozuk olduğunu, eşinin hattının ise yurt dışı hattı olduğu için kimseyi arayamadığını aktardı.
Çocukları Neslihan ve Mehmet, annelerinin bulundukları haberine büyük sevinç gösterirken, Zeynep Uğuz da canlı yayına telefonla katıldı.