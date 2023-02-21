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Kızının ameliyat parasını alıp kaçtı! Müge Anlı'da aranan Doğan Şafak Köse nerede?

GİRİŞ TARİHİ: 21.02.2023, 10:48 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.02.2023, 11:16
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Kızının ameliyat parasını alıp kaçtı! Müge Anlı'da aranan Doğan Şafak Köse nerede?

30 yaşındaki Doğan Şafak Köse, iddiaya göre 4 yaşındaki kızının ameliyatı için biriktirilen parayı alarak kayıplara karıştı.

Kızının ameliyat parasını alıp kaçtı! Müge Anlı'da aranan Doğan Şafak Köse nerede?

Evladının sağlığından endişe eden Merve Köse gözyaşları içinde, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan eşinin bulunması için yardım istedi.

Kızının ameliyat parasını alıp kaçtı! Müge Anlı'da aranan Doğan Şafak Köse nerede?

Merve Köse, 11 gündür kayıp olduğunu söylediği Doğan Şafak Köse'ye canlı yayında seslendi.

Kızının ameliyat parasını alıp kaçtı! Müge Anlı'da aranan Doğan Şafak Köse nerede?

Kızlarının makrodaktili hastası olduğunu belirten genç kadın, eşinin evden ve çalıştığı marketten 205 bin TL alarak kaçtığını bunun 85 bin TL'sinin kızının ameliyat parası olduğunu söyledi.

Kızının ameliyat parasını alıp kaçtı! Müge Anlı'da aranan Doğan Şafak Köse nerede?

Tek isteği evladının sağlığına yeniden kavuşması olan Merve Köse, kızının durumunun her geçen gün kötüye gittiğini bir an önce ameliyat olması gerektiğine değindi.

Kızının ameliyat parasını alıp kaçtı! Müge Anlı'da aranan Doğan Şafak Köse nerede?

Eşinin kumar alışkanlığı olduğunu anlatan genç kadın, sitem dolu sözler söyledi.

Kızının ameliyat parasını alıp kaçtı! Müge Anlı'da aranan Doğan Şafak Köse nerede?

Kızının ameliyatı için sadece 15 bin TL eksiği kaldığını söyleyen Köse'nin, eşi paraları alıp sırra kadem bastıktan sonraki yaşadığı çaresizlik yürekleri burktu.

Kızının ameliyat parasını alıp kaçtı! Müge Anlı'da aranan Doğan Şafak Köse nerede?

Eşine, "Parayı aldım ama geri ödeyeceğim..." mesajı atan Doğan Şafak Köse nerede?

Kızının ameliyat parasını alıp kaçtı! Müge Anlı'da aranan Doğan Şafak Köse nerede?

Müge Anlı kayıpları bulmaya, hasret kalanları kavuşturmaya devam ediyor.

Kızının ameliyat parasını alıp kaçtı! Müge Anlı'da aranan Doğan Şafak Köse nerede?

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