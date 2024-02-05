Koca evinden terlikleriyle kaçmıştı...

18 yaşında ve iki aylık hamile olan Ceylan Koca, 30 Ocak Salı günü İstabul'daki evinden terlikleriyle koşarak çıkıp kayıplara karıştı.
Mustafa Koca, eşinin doktor kontrolüne gitmek istediğini fakat yol parası olmadığı için yürümeyi ya da evdeki altınlardan bir tanesini bozdurmayı teklif ettiğini ancak eşinin bunu kabul etmediğini anlattı.
Televizyon fabrikasında çalışan adamın, gözyaşları içinde "asgari ücretle geçinmeye çalışıyorum" demesi stüdyoyada duygusal anlara neden oldu.
Yayına bağlanan 18 yaşındaki genç kadın, eşinin kendisine şiddet uyguladığını ve o yüzden evden kaçtığını söyledi.