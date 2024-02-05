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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Koca evinden terlikleriyle kaçmıştı...

GİRİŞ TARİHİ: 05.02.2024, 15:06 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.02.2024, 15:23
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Koca evinden terlikleriyle kaçmıştı...

18 yaşında ve iki aylık hamile olan Ceylan Koca, 30 Ocak Salı günü İstabul'daki evinden terlikleriyle koşarak çıkıp kayıplara karıştı.

Koca evinden terlikleriyle kaçmıştı...

Eşi Mustafa Koca ve Ceylan Koca'nın annesi yayına gelerek Müge Anlı'dan yardım istedi.

Koca evinden terlikleriyle kaçmıştı...

Mustafa Koca, eşinin doktor kontrolüne gitmek istediğini fakat yol parası olmadığı için yürümeyi ya da evdeki altınlardan bir tanesini bozdurmayı teklif ettiğini ancak eşinin bunu kabul etmediğini anlattı.

Koca evinden terlikleriyle kaçmıştı...

Mustafa Koca, eşi Ceylan Koca'yı çok sevdiğini ve çok merak ettiğini de ifade etti.

Koca evinden terlikleriyle kaçmıştı...

Televizyon fabrikasında çalışan adamın, gözyaşları içinde "asgari ücretle geçinmeye çalışıyorum" demesi stüdyoyada duygusal anlara neden oldu.

Koca evinden terlikleriyle kaçmıştı...

Müge Anlı, eşini bulacağını söyleyerek, sakin olmasını söyledi.

Koca evinden terlikleriyle kaçmıştı...

5 Şubat yayınında sevindiren haber geldi. Ceylan Koca günler sonra bulundu.

Koca evinden terlikleriyle kaçmıştı...

Yayına bağlanan 18 yaşındaki genç kadın, eşinin kendisine şiddet uyguladığını ve o yüzden evden kaçtığını söyledi.

Koca evinden terlikleriyle kaçmıştı...

Anne Gülden, kızına seslenerek "Gel seni Mustafa'ya vermeyeceğim" dedi.

Koca evinden terlikleriyle kaçmıştı...

Ceylan Koca'nın kadın sığınma evinde olduğu öğrenilirken, eşi Mustafa Koca'nın gözyaşları herkesi şoke etti.

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