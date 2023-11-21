Kocası tarafından öldürülen Bedriye Kılıç’ın cesedi bulundu mu?

6 Temmuz'da Konya Akşehir'de kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç için eşi Tayfur Kılıç polise giderek kayıp başvurusunda bulnumuştu.
Günlerdir süren aramalarda Bedriye Kılıç'a ait hiçbir iz rastlanmayınca ailesi Müge Anlı'dan yardım istemişti.
Tayfur Kılıç'ın eşi kaybolduktan bir hafta sonra pavyona gittiği, mekanda çalışan kadınlarla birlikte alkol alıp eğlendiği ortaya çıkmıştı.
Şüpheli eş eğlence mekanına gittiğini kabul ederken eşi için kızına, "Annen, kamyoncuya kaçtı kızım" dediği de öğrenilmişti.
Suçlamaların odağındaki Tayfur Kılıç canlı yayında iddiaları yalanlamış, Bedriye Kılıç'ı aldattığı söylenen eş rahat tavırlarıyla da dikkat çekmişti.
28 Ekim günü program dönüşü memleketi Akşehir'e giden Tayfur Kılıç, Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şehirlerarası otobüste gözaltına alınmıştı.
Emniyete götürülen Tayfur Kılıç sorgusunda, "Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir- Isparta kara yolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attım" demişti.
Kan donduran cinayet itirafının ardından eşi Bedriye Kılıç'ın cesedini attığı dağlık alanda polis ve Cumhuriyet savcısı eşliğinde yer gösterme işlemine katılmıştı.