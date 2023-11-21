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Kocası tarafından öldürülen Bedriye Kılıç’ın cesedi bulundu mu?

GİRİŞ TARİHİ: 21.11.2023, 15:10 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.11.2023, 15:12
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Kocası tarafından öldürülen Bedriye Kılıç’ın cesedi bulundu mu?

6 Temmuz'da Konya Akşehir'de kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç için eşi Tayfur Kılıç polise giderek kayıp başvurusunda bulnumuştu.

Kocası tarafından öldürülen Bedriye Kılıç’ın cesedi bulundu mu?

Günlerdir süren aramalarda Bedriye Kılıç'a ait hiçbir iz rastlanmayınca ailesi Müge Anlı'dan yardım istemişti.

Kocası tarafından öldürülen Bedriye Kılıç’ın cesedi bulundu mu?

Ailenin suçladığı ilk isim madde bağımlılığı olan damatları Tayfur Kılıç olmuştu.

Kocası tarafından öldürülen Bedriye Kılıç’ın cesedi bulundu mu?

Tayfur Kılıç'ın eşi kaybolduktan bir hafta sonra pavyona gittiği, mekanda çalışan kadınlarla birlikte alkol alıp eğlendiği ortaya çıkmıştı.

Kocası tarafından öldürülen Bedriye Kılıç’ın cesedi bulundu mu?

Şüpheli eş eğlence mekanına gittiğini kabul ederken eşi için kızına, "Annen, kamyoncuya kaçtı kızım" dediği de öğrenilmişti.

Kocası tarafından öldürülen Bedriye Kılıç’ın cesedi bulundu mu?

Suçlamaların odağındaki Tayfur Kılıç canlı yayında iddiaları yalanlamış, Bedriye Kılıç'ı aldattığı söylenen eş rahat tavırlarıyla da dikkat çekmişti.

Kocası tarafından öldürülen Bedriye Kılıç’ın cesedi bulundu mu?

28 Ekim günü program dönüşü memleketi Akşehir'e giden Tayfur Kılıç, Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şehirlerarası otobüste gözaltına alınmıştı.

Kocası tarafından öldürülen Bedriye Kılıç’ın cesedi bulundu mu?

Emniyete götürülen Tayfur Kılıç sorgusunda, "Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir- Isparta kara yolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attım" demişti.

Kocası tarafından öldürülen Bedriye Kılıç’ın cesedi bulundu mu?

Kan donduran cinayet itirafının ardından eşi Bedriye Kılıç'ın cesedini attığı dağlık alanda polis ve Cumhuriyet savcısı eşliğinde yer gösterme işlemine katılmıştı.

Kocası tarafından öldürülen Bedriye Kılıç’ın cesedi bulundu mu?

Daha sonra cinayet itirafını da yalanlayan Tayfur Kılıç, Akşehir Adliyesi'ne sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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