Kuzey Kore'ye gitti demişti

Sevil Kutlu'nun kaybıyla ilgili dikkatleri üzerine çekmişti. Evli sevgilisi Yakup Karanfil gözaltına alındı... Gözaltısının üçüncü gününde Sevil'i öldürdüğünü itiraf etti! Afyonkarahisar'dan Kuzey Kore'ye gittiği yalanını söylemişti, Bir çocuk annesi 24 yaşındaki kadın ile sevgili olan Yakup... Ailesi istemediği için başka bir kadın ile evlenmişti... İlişkilerini sürdürmeye devam eden çift son kez görüştükten sonra Sevil ortadan kayboldu. Bugün kadar Japonya'ya gitti bile diyen adamın şüpheli ifadeleri dikkat çekti. Özel ekip kuruldu... Silahla öldürülen genç kadını gömdüğünü söyledi. Sonra gömdüğü yerden çıkarıp bir araziye attığını anlattı... 60 kişilik ekip genç kadına ait tek bir iz aradı. Onlarca kemik bulundu ve adli tıp'a gönderildi... Acı haberi Müge Anlı aileye verdi... Canlı yayında eski eşide vardı, Sevil'in böyle biri olmadığından bahseden adam şaşkınlık içindeydi.