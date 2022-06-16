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Kuzey Kore'ye gitti demişti

GİRİŞ TARİHİ: 16.06.2022, 12:13 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.06.2022, 12:17
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Kuzey Kore'ye gitti demişti

Sevil Kutlu'nun kaybıyla ilgili dikkatleri üzerine çekmişti.

Kuzey Kore'ye gitti demişti

Evli sevgilisi Yakup Karanfil gözaltına alındı...

Kuzey Kore'ye gitti demişti

Gözaltısının üçüncü gününde Sevil'i öldürdüğünü itiraf etti!

Kuzey Kore'ye gitti demişti

Afyonkarahisar'dan Kuzey Kore'ye gittiği yalanını söylemişti,

Kuzey Kore'ye gitti demişti

Bir çocuk annesi 24 yaşındaki kadın ile sevgili olan Yakup...

Kuzey Kore'ye gitti demişti

Ailesi istemediği için başka bir kadın ile evlenmişti...

Kuzey Kore'ye gitti demişti

İlişkilerini sürdürmeye devam eden çift son kez görüştükten sonra Sevil ortadan kayboldu.

Kuzey Kore'ye gitti demişti

Bugün kadar Japonya'ya gitti bile diyen adamın şüpheli ifadeleri dikkat çekti.

Kuzey Kore'ye gitti demişti

Özel ekip kuruldu...

Kuzey Kore'ye gitti demişti

Silahla öldürülen genç kadını gömdüğünü söyledi.

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