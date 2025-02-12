Mahir Ünlütaşkıran ihanet cinayeti kurbanı mı?

Mahir Ünlütaşkıran 2008 senesinde 27 yaşındayken sırra kadem bastı. O zamandan bu yana kendisinden haber alınamadı.
17 yıl boyunca kimse tarafından merak edilmediğini iddia eden hala ve kuzen, Mahir Ünlütaşkıran'ı aramak için canlı yayına geldi.
Hala Kevser Hanım'ın iddiası, Çiğdem Ünlütaşkıran, eşi Mahir'in kardeşi Umutcan'dan çocuk yaptığı ve kıskançlık cinayeti işlendiği yönündeydi.
Çiğdem Ünlütaşkıran ve Umutcan Ünlütaşkıran canlı yayına katılarak haklarındaki iddiaları yanıtladı.
Müge Anlı, bunun üzerine 'Düğün ve kına gecesi yapılmış. Bu nasıl anlaşmalı evlilik?' sorusunu yöneltti.