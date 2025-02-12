canli-yayin
CANLI YAYIN
Kardelenler
18
BİLDİRİMLER
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Kardelenler - 2. Fragman
    Kardelenler YENİ FRAGMAN
  • Kardelenler
    Kardelenler YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu - 2. Fragmanı
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Zembilli - 2. Fragman
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Zembilli
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Başka Bir Gün - 3. Fragman
    Başka Bir Gün YENİ FRAGMAN
  • Başka Bir Gün - 2. Fragman
    Başka Bir Gün YENİ FRAGMAN
  • Başka Bir Gün
    Başka Bir Gün YENİ FRAGMAN
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Osman - 2. Fragman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Mahir Ünlütaşkıran ihanet cinayeti kurbanı mı?

GİRİŞ TARİHİ: 12.02.2025, 14:54 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.02.2025, 15:06
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Mahir Ünlütaşkıran ihanet cinayeti kurbanı mı?

Mahir Ünlütaşkıran 2008 senesinde 27 yaşındayken sırra kadem bastı. O zamandan bu yana kendisinden haber alınamadı.

Mahir Ünlütaşkıran ihanet cinayeti kurbanı mı?

17 yıl boyunca kimse tarafından merak edilmediğini iddia eden hala ve kuzen, Mahir Ünlütaşkıran'ı aramak için canlı yayına geldi.

Mahir Ünlütaşkıran ihanet cinayeti kurbanı mı?

Eşi Çiğdem Ünlütaşkıran hakkındaki iddialar, herkesi şaşkına çevirdi.

Mahir Ünlütaşkıran ihanet cinayeti kurbanı mı?

Hala Kevser Hanım'ın iddiası, Çiğdem Ünlütaşkıran, eşi Mahir'in kardeşi Umutcan'dan çocuk yaptığı ve kıskançlık cinayeti işlendiği yönündeydi.

Mahir Ünlütaşkıran ihanet cinayeti kurbanı mı?

Çiğdem Ünlütaşkıran ve Umutcan Ünlütaşkıran canlı yayına katılarak haklarındaki iddiaları yanıtladı.

Mahir Ünlütaşkıran ihanet cinayeti kurbanı mı?

Çiğdem, Mahir ile gönül bağı olmadığını, anlaşmalı olarak evlendiklerini söyledi.

Mahir Ünlütaşkıran ihanet cinayeti kurbanı mı?

Müge Anlı, bunun üzerine 'Düğün ve kına gecesi yapılmış. Bu nasıl anlaşmalı evlilik?' sorusunu yöneltti.

Mahir Ünlütaşkıran ihanet cinayeti kurbanı mı?

Çiğdem Ünlütaşkıran, "her şeyin usulüne göre yapılmasını ailem istedi" yanıtını verdi.

Mahir Ünlütaşkıran ihanet cinayeti kurbanı mı?

İlk çocuğunun babası için "Mahir de olabilir; başkası da olabilir" sözleri herkesi şoke etti.

Mahir Ünlütaşkıran ihanet cinayeti kurbanı mı?

Mahir Ünlütaşkıran'ın kardeşi Umutcan, Çiğdem Ünlütaşkıran ile ilişkisini kabul ederken, "ikinci çocuk da benim" dedi.

DİĞER GALERİLER

ARAMA
CANLI YAYIN