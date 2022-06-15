ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Maskeli bir kişi yol kenarına bıraktı...

Antalya'da şüpheli olarak ortadan kayboldu.

GİRİŞ TARİHİ: 15.06.2022, 14:31 GÜNCELLEME TARİHİ: 15.06.2022, 14:34
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Maskeli bir kişi yol kenarına bıraktı...

Antalya'da şüpheli olarak ortadan kayboldu.

Maskeli bir kişi yol kenarına bıraktı...

34 yaşındaki Ahmet Ataoğlu'dan 10 gündür haber alınamıyor...

Maskeli bir kişi yol kenarına bıraktı...

Stüdyoya gelen annesi ve kardeşi Ahmet Ataoğlu'nun hayatından endişe duyuyor...

Maskeli bir kişi yol kenarına bıraktı...

Motosikletini maskeli bir kişi yol kenarına bıraktı iddiası ortalığı karıştırdı.

Maskeli bir kişi yol kenarına bıraktı...

Canlı yayına bağlanan kız kardeşi ise, arkadaşlarından şüphelendiğini söyledi.

Maskeli bir kişi yol kenarına bıraktı...

Ahmet Ataoğlu bir işe mi karıştı?

Maskeli bir kişi yol kenarına bıraktı...

Olay yeri inceleme motosikletin olduğu bölgeye geldi.

Maskeli bir kişi yol kenarına bıraktı...

Polisler motosiklette inceleme başlattı.

Maskeli bir kişi yol kenarına bıraktı...

Arkadaşlarının çelişkili ifadeleri kafa karıştırdı.

Maskeli bir kişi yol kenarına bıraktı...

Ailesi Seyit terasına yakın noktada kız arkadaşının eşyalarını da buldu.

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN