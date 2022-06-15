Antalya'da şüpheli olarak ortadan kayboldu. 34 yaşındaki Ahmet Ataoğlu'dan 10 gündür haber alınamıyor... Stüdyoya gelen annesi ve kardeşi Ahmet Ataoğlu'nun hayatından endişe duyuyor... Motosikletini maskeli bir kişi yol kenarına bıraktı iddiası ortalığı karıştırdı. Canlı yayına bağlanan kız kardeşi ise, arkadaşlarından şüphelendiğini söyledi. Ahmet Ataoğlu bir işe mi karıştı? Olay yeri inceleme motosikletin olduğu bölgeye geldi. Polisler motosiklette inceleme başlattı. Arkadaşlarının çelişkili ifadeleri kafa karıştırdı. Ailesi Seyit terasına yakın noktada kız arkadaşının eşyalarını da buldu. Parmak izi tespiti sonucunda ne ortaya çıkacak? Kardeşi, Ahmet'in tespihini kimseye vermeyeceğini söyledi. Tespihi Mete'de çıktı iddiası doğru mu? Parası ve silahı çalınan arkadaşı canlı yayında... Olay yeri inceleme ekipleri son görüldüğü söylenen o evde inceleme başlattı...