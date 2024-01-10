Mehmet Ali Özdemir cinayete mi kurban gitti?

Evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Ali Özdemir günler önce Hatay'da kayıplara karıştı. Arabasıyla birlikte ortadan kaybolan Mehmet Ali Özdemir öldürüldü mü? Soru işaretleriyle dolu olan sır kayıpta eşi ne saklıyor?
Günlerdir Müge Anlı programında aranan 41 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir'in kaybı araştırılmaya devam ediyor.
Arabasıyla birlikte ortadan kaybolan Özdemir'in aracında sürtünme ve kan izine rastlanması günler sonra cinayet şüphelerini arttırdı.
Kardeşiyle kavgalı olan Mehmet Ali Özdemir'in aynı zamanda eşi Meryem Hanım'a da şiddet ve psikoljik baskı uyguladığı ortaya çıktı.
Kocasının olay günü ne yaptığını bilmediğini ifade eden 25 yaşındaki genç kadın, "Nereye gidiyorsun diye soramadan gitti" sözlerini kullandı.
Mehmet Ali Özdemir'in canlı yayına bağlanan arkadaşı, Meryem Özdemir'in farklı bir kişiyle ilişkisi olduğunu söyledi.
Önemli iddiayı ortaya atan izleyici 10 Ocak 2024 tarihli canlı yayına katılarak "Eşinin sosyal medyada görüştüğü bir kişi varmış Mehmet Ali bana gelip bunu anlattı" dedi.