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Mehmet Ali Özdemir cinayete mi kurban gitti?

GİRİŞ TARİHİ: 10.01.2024, 15:25 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.01.2024, 15:28
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Mehmet Ali Özdemir cinayete mi kurban gitti?

Evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Ali Özdemir günler önce Hatay'da kayıplara karıştı. Arabasıyla birlikte ortadan kaybolan Mehmet Ali Özdemir öldürüldü mü? Soru işaretleriyle dolu olan sır kayıpta eşi ne saklıyor?

Mehmet Ali Özdemir cinayete mi kurban gitti?

Günlerdir Müge Anlı programında aranan 41 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir'in kaybı araştırılmaya devam ediyor.

Mehmet Ali Özdemir cinayete mi kurban gitti?

Arabasıyla birlikte ortadan kaybolan Özdemir'in aracında sürtünme ve kan izine rastlanması günler sonra cinayet şüphelerini arttırdı.

Mehmet Ali Özdemir cinayete mi kurban gitti?

Kardeşiyle kavgalı olan Mehmet Ali Özdemir'in aynı zamanda eşi Meryem Hanım'a da şiddet ve psikoljik baskı uyguladığı ortaya çıktı.

Mehmet Ali Özdemir cinayete mi kurban gitti?

Kıskançlık yüzünden sık sık sorun yaşayan çiftin evliliğinde büyük sırlar olduğu öne sürüldü.

Mehmet Ali Özdemir cinayete mi kurban gitti?

Kocasının olay günü ne yaptığını bilmediğini ifade eden 25 yaşındaki genç kadın, "Nereye gidiyorsun diye soramadan gitti" sözlerini kullandı.

Mehmet Ali Özdemir cinayete mi kurban gitti?

Mehmet Ali Özdemir'in canlı yayına bağlanan arkadaşı, Meryem Özdemir'in farklı bir kişiyle ilişkisi olduğunu söyledi.

Mehmet Ali Özdemir cinayete mi kurban gitti?

Söylediklerinin doğruluğundan emin olduğunu iddia eden kişi canlı yayında ismini açıklamadı.

Mehmet Ali Özdemir cinayete mi kurban gitti?

Önemli iddiayı ortaya atan izleyici 10 Ocak 2024 tarihli canlı yayına katılarak "Eşinin sosyal medyada görüştüğü bir kişi varmış Mehmet Ali bana gelip bunu anlattı" dedi.

Mehmet Ali Özdemir cinayete mi kurban gitti?

Meryem Özdemir'in daha önce yüzünü görmediğini söyleyen arkadaşı, "Eşi yalan söylüyor, şiddet falan yoktu. Eşi istediği gibi gidip gezerdi" dedi.

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