Mehmet Ali Özdemir nerede? Şüpheler neden eşi Meryem'in üstünde?

atv'nin merakla izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir kayıp olayı daha inceleniyor. Günler önce Hatay'dan kaybolan Mehmet Ali Özdemir nerede? Mehmet Ali Özdemir'in kaybındaki şüpheliler Müge Anlı canlı yayınında karşı karşıya...
Çevresinde öfkeli bir insan olarak bilinen Mehmet Ali Özdemir'in kaybından sonra birçok isim şüpheli olarak dikkat çekti.
3 çocuk babası Mehmet Ali Özdemir'in davalık olduğu Yusuf ile ilgili ortaya atılan iddialar dikkat çekerken Özdemir'in yanında yevmiyeli çalışan Ertan Genç'in de şüpheli konuşmaları kafaları karıştırdı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ortaya atılan bir diğer iddia ise Mehmet Ali Özdemir'in eşi Meryem ile ilgili oldu.
Meryem Özdemir'in üç çocuğunun babası Mehmet Ali'den baskı gördüğü canlı yayında ortaya atılan iddialardan oldu.
Meryem ise "Eşim evde dışarıdaki gibi değil, süt dökmüş kedi" ifadelerini kullanarak evlilik hayatlarında bir sorun yaşamadıklarını vurguladı.
Kocasının olay günü ne yaptığını bilmediğini ifade eden 25 yaşındaki genç kadın, "Nereye gidiyorsun diye soramadan gitti" sözlerini kullandı.