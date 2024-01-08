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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Mehmet Ali Özdemir nerede? Şüpheler neden eşi Meryem'in üstünde?

GİRİŞ TARİHİ: 08.01.2024, 14:29 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.01.2024, 14:48
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Mehmet Ali Özdemir nerede? Şüpheler neden eşi Meryem'in üstünde?

atv'nin merakla izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir kayıp olayı daha inceleniyor. Günler önce Hatay'dan kaybolan Mehmet Ali Özdemir nerede? Mehmet Ali Özdemir'in kaybındaki şüpheliler Müge Anlı canlı yayınında karşı karşıya...

Mehmet Ali Özdemir nerede? Şüpheler neden eşi Meryem'in üstünde?

Çevresinde öfkeli bir insan olarak bilinen Mehmet Ali Özdemir'in kaybından sonra birçok isim şüpheli olarak dikkat çekti.

Mehmet Ali Özdemir nerede? Şüpheler neden eşi Meryem'in üstünde?

3 çocuk babası Mehmet Ali Özdemir'in davalık olduğu Yusuf ile ilgili ortaya atılan iddialar dikkat çekerken Özdemir'in yanında yevmiyeli çalışan Ertan Genç'in de şüpheli konuşmaları kafaları karıştırdı.

Mehmet Ali Özdemir nerede? Şüpheler neden eşi Meryem'in üstünde?

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ortaya atılan bir diğer iddia ise Mehmet Ali Özdemir'in eşi Meryem ile ilgili oldu.

Mehmet Ali Özdemir nerede? Şüpheler neden eşi Meryem'in üstünde?

Meryem Özdemir'in üç çocuğunun babası Mehmet Ali'den baskı gördüğü canlı yayında ortaya atılan iddialardan oldu.

Mehmet Ali Özdemir nerede? Şüpheler neden eşi Meryem'in üstünde?

Meryem ise "Eşim evde dışarıdaki gibi değil, süt dökmüş kedi" ifadelerini kullanarak evlilik hayatlarında bir sorun yaşamadıklarını vurguladı.

Mehmet Ali Özdemir nerede? Şüpheler neden eşi Meryem'in üstünde?

Kocasının olay günü ne yaptığını bilmediğini ifade eden 25 yaşındaki genç kadın, "Nereye gidiyorsun diye soramadan gitti" sözlerini kullandı.

Mehmet Ali Özdemir nerede? Şüpheler neden eşi Meryem'in üstünde?

Müge Anlı ise genç kadının sakinliğine dikkat çekti.

Mehmet Ali Özdemir nerede? Şüpheler neden eşi Meryem'in üstünde?

Hatay'dan kaybolan Mehmet Ali Özdemir cinayete mi kurban gitti?

Mehmet Ali Özdemir nerede? Şüpheler neden eşi Meryem'in üstünde?

Mehmet Ali Özdemir'in yakınları Müge Anlı canlı yayınında konuya dair tüm gelişmeleri ekrana taşımaya devam edecek.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!

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